Банк России в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Такое решение принял совет директоров ЦБ 26 июля, говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что снижение произошло с 7,5% до 7,25% годовых.

Центробанк понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%

Политика Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.

Спорт Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Политика «Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме» Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.

Политика Гройсман обвинил Порошенко в сдерживании реформ на Украине Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко тормозил процесс реализации реформ в стране.

Шоу-бизнес Меган Маркл обвинили в плохом влиянии на принца Гарри По информации газеты, британцы жалуются на неподобающее поведение Гарри в соц. сетях, а также пишут письма в редакции популярных изданий.

Происшествия В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".

Спорт Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.

Политика Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Происшествия В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага На видеозаписи девушка, сопровождая свои действия нецензурными словами, бросает в костер российский флаг с изображенным на нем гербом.

Футбол «Спартак» убрал из заявки на сезон Александра Ломовицкого Московский футбольный клуб "Спартак" убрал из заявки на сезон полузащитника Александра Ломовицкого, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Здоровье Роспотребнадзор РТ запретил купаться на трех пляжах Казани Роспотребнадзор по Республике Татарстан провел мониторинг за качеством воды казанских пляжей.

Политика Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400 Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг российских зенитных ракетных систем С-400, а также американских истребителей F-35.

Футбол Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.

Политика Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.

Политика Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.

Политика Пополнили фонд: зачем Украина захватила российский танкер Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ 25 июля украинские силовики захватили российский танкер Nika Spirit, который прибыл для ремонта в порт Измаил.

Армия и оружие Элитный американский спецназ был отозван из Ирака за пьянство Руководство ВМС США вынесло распоряжение, согласно которому взвод элитного спецназа «морские котики» должен быть отозван из Ирака за вопиющее нарушение дисциплины.

Происшествия Россиянина отправили в колонию за твит Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.

Шоу-бизнес Состояние Алибасова сильно ухудшилось «Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.

Армия и оружие Военные ответили на слова украинцев об атаке ФСБ «зеленым лучом» Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов прокомментировал заявление украинских военных о том, что ФСБ якобы освещает их катера «лучами зеленого света» в Азовском море.

Шоу-бизнес Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.

Политика Крымские татары ответили на предложение Киева об автономии Ранее советник украинского президента по политическим вопросам Никита Потураев сообщил о планах Киева рассмотреть вопрос о включении пункта о "национальной автономии" в Крыму в конституцию страны.