Финансы

ЦБ впервые за год снизил ключевую ставкуВедомости 06:30

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg и Reuters. Регулятор снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 г.
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ЦБ снизил ставку впервые за год

Газета.Ru06:33

Банк России сегодня рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки

Эхо Москвывчера в 18:06

Реакция рубля на решение ЦБ может оказаться неожиданной

Profinance.ru04:51

Политика смягчения. Почему ЦБ снизил ключевую ставку

РБК06:30

ЦБ понизил ставку до 7,5% впервые с марта 2018 года

Реальное время06:30

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 7,5%

Аргументы и Факты12 июня в 05:41

Экономисты уверены: Банк России снизит ключевую ставку до 7,5% уже на этой неделе

Банки Сегодня12 июня в 04:02
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Религия

Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу

На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Общество

В Японии продали самый дорогой в мире арбуз

Обновлено в 05:05
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде

О распоряжении № 943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Пензенцы сообщают о кровавом конфликте с цыганами в Чемодановке

Жители Чемодановки рассказывают о кровавом конфликте между русскими и цыганским населением.
Обновлено в 06:08
Политика

Саакашвили встал на воинский учет на Украине

Обновлено в 04:28
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Общество

Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз»

Обнаружилось, что в одном из пунктов слово "вуз" написано прописными буквами, тогда как, согласно орфографическому словарю, эта аббревиатура пишется строчными.
Обновлено в 05:45
Футбол

Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба

Азар признался, что нынешний тренер команды Зедан является его кумиром детства, и этот факт только усилил его желание играть за «Реал».
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:57
Общество

Брянские медики сегодня получат ключи от новых квартир

Ключи от еще 18 квартир губернатор Александр Богомаз вручит лично врачам Брянщины.
Обновлено в 03:18
Общество

В России появится новый бренд & Other Stories от H&M

Обновлено в 06:03
Экономика

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Политика

В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово

Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.
Обновлено в 06:26
Кино

Актриса из «Игры престолов» получила главную роль в комедии Шекспира

Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в популярном сериале «Игра престолов», получила главную роль в постановке комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».
Обновлено в 04:18
Политика

Польского чиновника признали виновным в гибели Качиньского

Обновлено в 04:46
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие

Псковские десантники отправились на учения в Сербию

Учение пройдет с 14 по 27 июня, в нем примут участие порядка 600 десантников, в том числе от вооруженных сил Республики Сербия – около 300 человек, от Белоруссии - до 60.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой поступила в калифорнийский колледж

В этом году дочь Веры Брежневой от первого брака Соня Киперман окончила престижную школу-пансионат в США, где живет уже несколько лет.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Кейт пообещала Меган помощь с ребенком в любое время

Герцогиня Кембриджская заверила Меган, что всегда готова помочь ей с малышом.
Обновлено в 03:12
Транспорт

Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Культура

Авербух рассказал о том, как катался в паре с Тутберидзе

Известный хореограф Илья Авербух, вспоминая историю знакомства с тренером Этери Тутберидзе, отметил, что в начале карьеры они катались в дуэте.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским

В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев вышел в прямой эфир голым

Совсем недавно Дмитрий Шепелев встретил во время командировки свою бывшую коллегу Василису Фролову.
Обновлено в 05:30
Политика

Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины приняло решение об исключении актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.
Обновлено в 06:10
Общество

В латвийском городе переименовали школу имени Пушкина

Лиепайская дума в Латвии большинством голосов поддержала переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в "школу Лиедага", сообщает Sputnik Латвия.
Обновлено в 05:13
Футбол

Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом». На 4 года

Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом", информирует клубная пресс-служба. 32-летний финн продлил соглашение на 4 года.
Обновлено в 06:29
Гаджеты

Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов

Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
Обновлено в 04:10
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