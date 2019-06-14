Финансы
ЦБ впервые за год снизил ключевую ставкуВедомости 06:30
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg и Reuters. Регулятор снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 г.
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Экономисты уверены: Банк России снизит ключевую ставку до 7,5% уже на этой неделе
Банки Сегодня12 июня в 04:02
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:43, Ашберн
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Известный хореограф Илья Авербух, вспоминая историю знакомства с тренером Этери Тутберидзе, отметил, что в начале карьеры они катались в дуэте.
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