Финансы

Банк России снизил ключевую ставкуToDay News Ufa 14 июня в 17:44

Снижена ключевая ставка до 7,5% годовых (против 7,75%). Банк России принял это решение из-за замедления инфляции и смягчением денежно-кредитных условий в целом.
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Эльвира Набиуллина
Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 14 июня в 08:31

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