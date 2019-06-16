Финансы

Банк России снизил ключевую ставкуСуть событий 14 июня в 08:13

Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку. Это произошло впервые с марта 2018 года - тогда ставка была повышена на 0,25 процентных пункта.
Читать в источнике
Обсудить1
Эльвира Набиуллина
Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 14 июня в 08:31

Подробнее о событии

ЦБ впервые c марта 2018 года снизил ключевую ставку

Ведомостивчера в 16:13

«ЦБ ожидает сокращение темпов оттока капитала более чем вдвое – интересно, с чего бы?»

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:10

Удорожание бензина - сигнал не в пользу дальнейшего снижения ставок

Finam.Ru14 июня в 12:40

Центробанк впервые за год снизил ключевую ставку

Эхо Москвы14 июня в 14:00

Как может измениться стоимость ипотеки после снижения ключевой ставки ЦБ

RT на русском14 июня в 13:28

Эксперт: выдача ипотеки продолжит сокращаться в ближайшие месяцы

Вести.Ru15 июня в 04:35

ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с ипотекой

РБК14 июня в 07:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

Обновлено в 09:31
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:05
Экономика

Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей

Обновлено в 09:53
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР

Китайский сейсмологический центр зафиксировал слабое землетрясение магнитудой 1,3 в северо-восточной провинции Цзилинь, его причиной мог стать взрыв.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

«Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО г. Москвы, не соответствует действительности», — сказали в МВД.
Обновлено в 11:49
Футбол

Тотти объявил об уходе из «Ромы»

Тотти, выступавший за "Рому" на протяжении всей игровой карьеры, повесил бутсы на гвоздь в 2017 году, после чего вошел в структуру клуба.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт

Дизайнер, артистка и известная в США светская персона Глория Вандербилт ушла из жизни в понедельник в возрасте 95 лет.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире

В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова

В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Политика

Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Политика

Иран намерен нарастить производство обогащенного урана

С 17 июня Иран начнет наращивать производство обогащенного урана, а также прекратит экспорт тяжелой воды.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Принц Уильям в День отца опубликовал фото с одним Луи

На официальной страничке Кенсингтонского дворца появилась публикация принца Уильяма. которую он посвятил в День отца принцу Чарльзу.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Авто

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Одним из главных критериев выбора японского внедорожника Toyota Land Cruiser был и остается мощный 5,7-литровый двигатель V8 на 381 л.с. С этим «сердцем», внедорожник получает большие возможности для преодоления бездорожья и буксировки тяжёлых грузов.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Обновлено в 01:38
Общество

Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным

Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Политика

Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»

Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Политика

Мусульмане потребовали объяснений от Колесникова за слова о мечетях

Выступление Колесникова на рабочей группе в ЕГД Мухутдинов пишет, что мусульмане глубоко оскорблены такой провокационной, недопустимой постановкой вопроса – и оскорбились мусульмане не только Свердловской области, но и других регионов страны.
Обновлено в 08:34
Происшествия

На челябинского полицейского завели дело о домогательствах

На полицейского завели уловное дело о домогательствах к подчиненным в Челябинске, передают РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами.
Обновлено в 09:56
Путешествия

Эксперты выяснили, какие туры в Чехию будут востребованы в этом сезоне

Участники рынка объясняют общее уменьшение спроса на туры в Чехию сокращением авиаперевозки, снижением доходов россиян, а также достаточно высокой стоимостью размещения в отелях, которую обеспечивает растущий турпоток из Китая.
Обновлено в 10:25
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Хоккей

Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком»

Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.
Обновлено в 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное