Экономика

Банк России сможет блокировать сайты мошенников без судаГазета.Ru 03:16

Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Без суда последствия: ЦБ с осени разрешат блокировать сайты мошенников

Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью. Об этом «Известиям» рассказали руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв — авторы законопроекта, закрепляющего за регулятором такое право.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Глава Банка России сможет лично заниматься блокировкой сайтов мошенников

Газета.Ru12:58

ЦБ начнет блокировать сайты мошенников без суда

Телеканал 360°вчера в 21:33

Банк России мощно ударит по мошенникам

Lenta.ru01:43

ЦБ с осени сможет блокировать сайты мошенников

РЕН ТВ03:40

ЦБ получит возможность блокировать сайты мошенников без суда — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:24

ЦБ сможет без суда блокировать сайты пирамид и мошенников

News.ruвчера в 19:17

Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда

Известиявчера в 17:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Теннис

Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс

Обновлено в 12:23
Кино

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Фигурное катание

В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора

Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия

Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

Обновлено в 03:56
Происшествия

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Общество

Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю

Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Кино

Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой

С Народной артисткой России Александрой Назаровой, скончавшейся 20 августа в возрасте 79 лет, простятся 24 августа в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, где служила актриса.
Обновлено в 12:44
Политика

Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.
Обновлено в 12:10
Игры

В сети появились первые скриншоты ремейка XIII

Французский издатель Microids показал первые скриншоты ремейка культового шутера XIII, который недавно отложили на 2020 год.
Обновлено в 11:07
Политика

Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста

Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Появились сообщения о получении США танка Т-90

США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Наука

Waymo поделилась с исследователями собранными автопилотом данными

Компании, разрабатывающие алгоритмы автопилота для машин, как правило, вынуждены самостоятельно собирать данные для обучения системы.
Обновлено в 07:08
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Игры

CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077

Обновлено 20 августа в 05:59
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»

Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Политика

СБУ использовала советскую пропаганду для рекламы своих соцсетей

«Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды», — добавила она.
Обновлено в 12:21
Кино

Фанаты Человека-паука готовятся брать штурмом офис Sony Pictures

Инициативная группа создала страницу на Facebook, посвященную штурму офиса компании Sony Pictures с целью спасения любимого супергероя.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Культура

Театр «У Моста» переезжает на завод Шпагина

В числе крупных и значимых учреждений, которые планируют разместить на бывшей заводской территории - пермский театр «У Моста».
Обновлено в 02:20
Гаджеты

Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy A30s

Обновлено в 06:08
Финансы

Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей

Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Футбол

Коутинью не выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч с «Шальке»

Обновлено в 09:34
Армия и оружие

В ДНР заявили об увеличении числа украинских снайперов в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила об увеличении числа снайперов украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 12:31
Спорт

Около 300 российских спортсменов выступят на Паралимпиаде-2020 в Токио

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил о том, что на летних Паралимпийских играх в Токио примут участие около 300 российских спортсменов.
Обновлено в 10:38
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное