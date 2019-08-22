Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без судаГазета.Ru 03:16
Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
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с чего всё началось
Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью. Об этом «Известиям» рассказали руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв — авторы законопроекта, закрепляющего за регулятором такое право.Известиявчера в 17:01
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ЦБ получит возможность блокировать сайты мошенников без суда — Известия
Аргументы и Фактывчера в 21:24
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