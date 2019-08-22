Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без судаГазета.Ru 03:16
Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
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с чего всё началось
Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью. Об этом «Известиям» рассказали руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв — авторы законопроекта, закрепляющего за регулятором такое право.Известиявчера в 17:01
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ЦБ получит возможность блокировать сайты мошенников без суда — Известия
Аргументы и Фактывчера в 21:24
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Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года, который возглавил звезда гоночно-каскадерской франшизы "Форсаж" Дуэйн "Скала" Джонсон.
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Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
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«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
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Эксперты предложили разработать занятия по Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame — играм, по которым ежегодной проводятся мировые турниры.
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