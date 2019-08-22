Экономика

Банк России сможет блокировать сайты мошенников без судаГазета.Ru 03:16

Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Без суда последствия: ЦБ с осени разрешат блокировать сайты мошенников

Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью. Об этом «Известиям» рассказали руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв — авторы законопроекта, закрепляющего за регулятором такое право.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

ЦБ с осени сможет блокировать сайты мошенников

РЕН ТВ03:40

ЦБ сможет без суда блокировать сайты пирамид и мошенников

News.ruвчера в 19:17

ЦБ начнет блокировать сайты мошенников без суда

Телеканал 360°вчера в 21:33

ЦБ получит возможность блокировать сайты мошенников без суда — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:24

Банк России мощно ударит по мошенникам

Lenta.ru01:43

Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда

Известиявчера в 17:56

ЦБ не заметил секс-финансовую пирамиду

Ридусвчера в 10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Происшествия

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза

Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.
Обновлено в 07:43
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Недвижимость

ВТБ запустил сайт для продажи непрофильных активов

Банк ВТБ запустил с 22 августа сайт маркетплейса "КомиссиON" для продажи непрофильных активов.
Обновлено в 03:34
Политика

Дания отказалась продавать США Гренландию

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу американцам Гренландии.
Обновлено вчера в 01:01
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Экономика

«АЛРОСА» подготовит прогноз по добыче в 2020 году к концу сентября

"АЛРОСА" представит окончательный прогноз по добыче в 2020 году в конце сентября, сообщил глава компании Сергей Иванов во время телефонной конференции по итогам отчетности.
Обновлено в 09:54
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Обновлено в 04:30
Здоровье

Губернатор Андрей Бочаров провел прием граждан

Сегодня губернатор Андрей Бочаров провел личный прием граждан. Отметим, что встречи с жителями глава региона проводит регулярно.
Обновлено в 02:58
Политика

Над Донецком подняли флаг России

На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Политика

Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией

Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Политика

Рогозин заявил об интересе Индии к ракетным двигателям из России

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил об интересе со стороны Индии к российским ракетным двигателям РД-180, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:10
Авто

«Формула-1» показала первые изображения прототипа болида 2021 года

Технические специалисты «Формулы-1» показали первые изображения прототипа болида образца 2021 года.
Обновлено в 08:46
Общество

Медведев вспомнил свои школьные уроки труда

Ученики Казанского техникума информационных технологий и связи поинтересовались у Медведева, как проходили его уроки труда в школе.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Число пострадавших в ДТП на Савушкина выросло до шести

Во время серьезной аварии в Приморском районе Петербурга на улице Савушкина около дома №14 пострадало, по последним данным, шестеро человек.
Обновлено в 10:14
Кино

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров

Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года, который возглавил звезда гоночно-каскадерской франшизы "Форсаж" Дуэйн "Скала" Джонсон.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Екатеринбурге по делу об изнасиловании задержаны трое полицейских

Обновлено в 09:35
Политика

Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Общество

Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа

Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
Обновлено в 08:30
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Общество

В Минпросвещения оценили идею ввести в школах уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты предложили разработать занятия по Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame — играм, по которым ежегодной проводятся мировые турниры.
Обновлено в 08:05
Футбол

МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛ

Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:50
Культура

На международной ярмарке на ВДНХ 30 стран представят свои книги

Представители более чем 30 стран представят свои издания во время работы 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ.
Обновлено в 08:18
Авто

Стартовали продажи близнеца обновленного Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.
Обновлено в 06:45
Хоккей

«Авангард» опубликовал эскизы новой «Арены Омск»

Обновлено в 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное