Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью. Об этом «Известиям» рассказали руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв — авторы законопроекта, закрепляющего за регулятором такое право.

с чего всё началось

Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.

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