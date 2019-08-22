Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без судаГазета.Ru 03:16
Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
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с чего всё началось
Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью. Об этом «Известиям» рассказали руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв — авторы законопроекта, закрепляющего за регулятором такое право.Известиявчера в 17:01
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ЦБ получит возможность блокировать сайты мошенников без суда — Известия
Аргументы и Фактывчера в 21:24
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Чистая прибыль оператора в первом полугодии выросла до 6 млрд руб. Крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор ПАО "Трансконтейнер" почти вдвое увеличил чистую прибыль в первом полугодии, до 6 млрд руб. Выручка компании выросла на 17% и составила 41,5 млрд руб. На фоне хороших результатов отчетности акции компании на Московской бирже обновили исторический максимум.
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По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
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Реальная доля Bitcoin на рынке превышает 90%. Все дело в ликвидности
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