Финансы
Банк России слегка повысил официальный курс доллара и опустил евроРосбалт 07:24
Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 14 июня, повышен на 11,5 копейки до 64,6314 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 3 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,0141 рубля.
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Экономика
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Политика
Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе
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Обновлено в 08:22
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
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В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что не хотел бы встретиться на ринге с российским боксером Александром Поветкиным из-за политической ситуации.
Обновлено вчера в 19:54
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Бывший ведущий «12 злобных зрителей» на MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Михаил Рольник впал в кому в Москве. Об этом "Комсомольской правде" сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:00
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Бари Алибасов остается в реанимации
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В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
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Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
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В Нью-Йорке начинаются гастроли театра имени Вахтангова
Спектакль собрал огромное количество призов, наград, премий. «Маскарад» зрители ждут, билеты раскупили заранее.
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Технологии
Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты
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Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
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