Финансы

Банк России слегка повысил официальный курс доллара и опустил евроРосбалт 07:24

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 14 июня, повышен на 11,5 копейки до 64,6314 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 3 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,0141 рубля.
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Официальный курс доллара вырос на 12 копеек, евро — снизился на 3 копейки

Банки.ру06:20

Центробанк повысил курс доллара на пятницу до 64,63 рубля

Московский Комсомолец06:53

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля

РИА Новости06:43

Курс евро на пятницу упал до 73,01 рубля

Народные новости06:36

Банк России слегка повысил официальный курс доллара и опустил евро

Росбалт07:24

Банк России повысил на 14 июня курс доллара до 64,63 рубля

ТАСС06:19

Курсы валют ЦБ РФ на 13 июня: 64,6314 руб/доллар США и 73,0141 руб/евро

SIA.ru07:00
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