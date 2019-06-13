Финансы
Банк России слегка повысил официальный курс доллара и опустил евроРосбалт 07:24
Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 14 июня, повышен на 11,5 копейки до 64,6314 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 3 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,0141 рубля.
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Происшествия
У вратаря сборной России Лунева нашли судимость
Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ. в 2008 году он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Общество
Роскомнадзор изучит контент TikTok на предмет признаков порнографии
Роскомнадзор в течение месяца проанализирует контент сервиса TikTok на предмет признаков детской порнографии и наличия другой запрещенной в России информации.
Обновлено в 10:41
Политика
Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне
Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 07:02
Наука
В Германии признали законным массовое убийство петухов на фермах
Федеральный административный суд Германии признал законным уничтожение на фермах цыплят мужского пола в случае, когда они не нужны в хозяйстве, сообщает в четверг телеканал "Би-би-си".
Обновлено в 14:16
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Политика
Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль
Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Обновлено в 14:28
Политика
Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева
Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 05:49
Общество
«ВКонтакте» разрешила продажу сообществ
Социальная сеть «ВКонтакте» сняла запрет на продажу сообществ, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Футбол
«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабе
Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что в тренерском штабе команды произошли изменения.
Обновлено в 13:42
Политика
Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.
Обновлено в 07:52
Футбол
Азар прошёл медобследование в «Реале»
Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба.
Обновлено в 13:22
Политика
Верховный суд ликвидировал Партию пенсионеров России
Ранее Минюст потребовал закрыть семь партий, которые не участвовали в выборах последние семь лет. помимо Партии пенсионеров это такие политические силы как "Альянс зеленых", "За женщин России", "Союз горожан", "Города России", "Народная партия" и "Социал-демократическая партия России".
Обновлено в 13:02
Политика
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Футбол
Билич стал главным тренером «Вест Бромвича»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич возглавил «Вест Бромвич Альбион».
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Флагман Honor выходит в России вопреки санкциям
Как подчеркнула пресс-служба Huawei, несмотря на санкции США, владельцы Honor 20 смогут без каких-либо проблем использовать сервисы Google, скачивать и обновлять сторонние приложения, получать обновления для оболочки EMUI и систем безопасности, а также смогут воспользоваться послепродажным обслуживанием.
Обновлено в 07:20
Хоккей
«Колорадо» хочет заполучить Артемия Панарина
В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0». 1 июля российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» может стать неограниченно свободным агентом.
Обновлено в 14:27
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Экономика
Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования для финансирования услуг по постоянному уходу за пациентами, нуждающимися в такой помощи.
Обновлено в 14:01
Технологии
Дуров объяснил, почему кибератака на Telegram велась из Китая
Позже в официальном твиттере Telegram появилось сообщение, в котором утверждалось, что мессенджер стал жертвой DDoS-атаки - это хакерская атака, целью которой является доведение системы до отказа в работе.
Обновлено в 03:21
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможной реформе МВД
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет окончательных сужений о реформе МВД, отвечая на вопрос журналистов о необходимости изменить полицейскую систему в России после дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 13:58