Что касается стратегии, то точно будем отложенные покупки компенсировать в течение длительного периода времени, нескольких лет. Мы предполагаем делать это плавно, скорее всего, равномерно. Решение о возобновлении покупок будет приниматься вне зависимости от уровня курса.

Банк России объявил о возобновлении с 15 января 2019 г. регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Фото ЕРА "Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке", - отмечает ЦБ.

Банк России с 15 января возобновит покупку валюты на бирже

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