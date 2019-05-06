Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубляРИА Новости вчера в 05:47
Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских решили пожениться
Обновлено вчера в 15:35
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Кино
HBO представил четвертый эпизод восьмого сезона «Игры престолов»
Состоялась премьера четвертой серии заключительного восьмого сезона «Игры престолов» «Последние из Старков», передает телеканал RT.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Ошибка пилотов - приоритетная версия катастрофы самолета SSJ-100, в которой погиб 41 человек, утверждают близкие к расследованию источники "Коммерсанта".
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой
Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов
Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане).
Обновлено в 00:00
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
Армия и оружие
В центре Луганска заметили «Грады»
Днем ранее семь систем «Град» были замечены на полигоне Миусинск в 62 километрах к юго-западу от Луганска.
Обновлено в 03:10
Политика
В Минфине США отказались предоставить конгрессу декларации Трампа
Министр финансов США Стивен Мнучин принял решение отклонить просьбу американских конгрессменов предоставить им для изучения налоговые декларации главы государства Дональда Трампа, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные финансового ведомства.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу
Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Театры
Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в США
Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Минприроды России подготовит запрет на одноразовую пластиковую посуду
В России готовится запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
В России создадут первый атомный авианосец
Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Кино
Каннский фестиваль закроет фильм «Особенные»
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах
Обновлено вчера в 21:14
Авто
Назван лидер продаж среди подержанных авто в Санкт-Петербурге
Напомним, в первом квартале 2019 года петербургский рынок подержанных легковых автомобилей показал падение на 5,4%, до 38,5 тыс. единиц.
Обновлено в 03:18
Происшествия
По Москве прокатилась волна сообщений о минировании
Волна сообщений началась в понедельник, 6 мая, в 17:30. Людей эвакуируют примерно из десятка зданий.
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56