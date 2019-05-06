Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:21

Торговая сессия 6 мая демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

Театры Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова.

Происшествия В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.

Культура По песням Татьяны Булановой сняли телесериал Правда, сама Буланова (в жизни - очень скромный, деликатный и замечательный человек) считает, что режиссер Александр Кананович использовал только некоторые коллизии ее судьбы, а в целом эта история - художественный вымысел.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.

Политика Лавров оценил возможность военной интервенции в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Венесуэле ни в каких вариантах не наблюдается возможности военной интервенции.

Футбол Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом Футболист "Краснодара" Павел Мамаев и представитель Санкт-петербургского клуба "Зенит" Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском районном суде Москвы.

Экономика Morgan Stanley сворачивает деятельность в России "Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.

Общество Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота» После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.

Происшествия Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.

Политика ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.

Общество Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.

Происшествия На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.

Экономика НБКИ: лимиты по кредитным картам выросли в первом квартале Средний размер лимитов по кредитным картам вырос в РФ в январе—марте 2019 года до 55,6 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Дочь Успенской дебютировала на сцене Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.

Религия Радоница в этом году выпала на 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Армия и оружие США направят к берегам Ирана авианосную группу США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.

Путешествия Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).