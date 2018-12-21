Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границуLenta.ru 08:06

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

Газета.Ru07:01

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

РИА Новости03:20

Денежные переводы ограничили для нескольких стран

News.ruвчера в 20:05

В России введён лимит на отправку денежных переводов в 4 страны

Эхо Москвы02:31

«Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан

РБК02:25

«Ведомости»: ЦБ выступил за введение лимита на денежные переводы в некоторые страны

ТАСС02:45

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Ведомостивчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Здоровье

Югорчане будут весь май бороться с артериальной гипертонией

В Югре в мае пройдет месячник борьбы с артериальной гипертонией.
Обновлено в 02:02
Общество

Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:02
Происшествия

Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области

Шестеро детей пострадали при пожаре в церкви Челябинской области. Школьники были в храме на экскурсии.
Обновлено в 07:36
Общество

В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Стремительно набирает просмотры появившееся в соцсетях видео, на котором в одной краснодарской школе ученики исполняют песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".
Обновлено в 06:41
Происшествия

Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере

Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами

Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Опубликовано первое видео из кабины стелс-бомбардировщика B-2

В Сети появилось уникальное видео, сделанное в кабине бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США; в ролике можно разглядеть современную авионику самолета.
Обновлено в 09:39
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Политика

Топилин назвал число ветеранов ВОВ в России

«В России проживают 74 тысячи ветеранов-инвалидов и участников Великой Отечественной войны, и 1,2 млн — это ветераны ВОВ, в которых входят жители блокадного Ленинграда, дополнительно труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма», — сообщил Топилин.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Певица МакSим впервые вышла на связь после аварии

Известная певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

Денис Паслер отправил в отставку главу Орска

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
Обновлено в 09:25
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Авто

Opel начал поиск дилеров в России

Группа PSA начала поиск потенциальных партнеров Opel в России в рамках возвращения немецкого бренда в нашу страну в четвертом квартале 2019 года.
Обновлено в 06:59
Политика

В Норвегии кита заподозрили в связях со спецслужбами России

Обновлено в 09:39
Происшествия

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Политика

Российских байкеров не пустили в Грузию

Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» арестантах, избитых на допросах

За прошлый год сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказались принимать в следственные изоляторы (СИЗО) Москвы и Подмосковья около 200 арестантов, получивших серьезные травмы в ходе следственных действий, которые проводили сотрудники других силовых ведомств.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Политика

Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко

Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье

Дошло до суда дело об истязании и сексуальном насилии над тремя детьми, которых представители секты "Каула Дхарма" удерживали в подвале в Подмосковье.
Обновлено в 09:49
Технологии

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное