Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границуLenta.ru 08:06
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Югорчане будут весь май бороться с артериальной гипертонией
В Югре в мае пройдет месячник борьбы с артериальной гипертонией.
Обновлено в 02:02
Общество
Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:02
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Шестеро детей пострадали при пожаре в церкви Челябинской области. Школьники были в храме на экскурсии.
Обновлено в 07:36
Общество
В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»
Стремительно набирает просмотры появившееся в соцсетях видео, на котором в одной краснодарской школе ученики исполняют песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".
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Происшествия
Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере
Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Опубликовано первое видео из кабины стелс-бомбардировщика B-2
В Сети появилось уникальное видео, сделанное в кабине бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США; в ролике можно разглядеть современную авионику самолета.
Обновлено в 09:39
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Политика
Топилин назвал число ветеранов ВОВ в России
«В России проживают 74 тысячи ветеранов-инвалидов и участников Великой Отечественной войны, и 1,2 млн — это ветераны ВОВ, в которых входят жители блокадного Ленинграда, дополнительно труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма», — сообщил Топилин.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Певица МакSим впервые вышла на связь после аварии
Известная певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика
Денис Паслер отправил в отставку главу Орска
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
Обновлено в 09:25
Общество
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Авто
Opel начал поиск дилеров в России
Группа PSA начала поиск потенциальных партнеров Opel в России в рамках возвращения немецкого бренда в нашу страну в четвертом квартале 2019 года.
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Политика
В Норвегии кита заподозрили в связях со спецслужбами России
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» арестантах, избитых на допросах
За прошлый год сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказались принимать в следственные изоляторы (СИЗО) Москвы и Подмосковья около 200 арестантов, получивших серьезные травмы в ходе следственных действий, которые проводили сотрудники других силовых ведомств.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
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Политика
Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко
Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье
Дошло до суда дело об истязании и сексуальном насилии над тремя детьми, которых представители секты "Каула Дхарма" удерживали в подвале в Подмосковье.
Обновлено в 09:49
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено в 07:20