Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд странРИА Новости 03:20

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Об этом РИА Новости сообщили в колл-центрах компаний.

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

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