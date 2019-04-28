Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границуLenta.ru 08:06
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
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Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
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Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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