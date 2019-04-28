Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границуLenta.ru 08:06

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Как отразится на кыргызстанских мигрантах лимит на переводы денег из РФ

Sputnik Кыргызстан10:19

СМИ допустили ограничение размера денежных переводов в другие страны

Российская газета06:30

«Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан

РБК02:25

«Ведомости»: ЦБ выступил за введение лимита на денежные переводы в некоторые страны

ТАСС02:45

В России введён лимит на отправку денежных переводов в 4 страны

Эхо Москвы02:31

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

Газета.Ru07:01

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны

Ведомостивчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Гаджеты

Samsung представила телевизор с вертикальным экраном

Обновлено в 12:06
Технологии

Tele2 первой запустила eSim в России

Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
Политика

Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
Обновлено в 12:02
Общество

Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети

По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

У 50-летней звезды сериала «Склифосовский» обнаружен цирроз печени

Состояние Ирины Сенотовой ухудшилось. У звезды сериалов "Склифософский" и "Кармелита" цирроз печени.
Обновлено в 10:50
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Общество

Бесконечное начисление процентов по микрокредитам признали незаконным

Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам для граждан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:16
Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России

В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В колодце в Петербурге нашли боеготовый снаряд времен войны

В колодце ливневой канализации при замене пожарного гидранта работниками Водоканала был найден боеготовый артиллерийский снаряд.
Обновлено в 11:58
Политика

Россия сменит посла в Великобритании

Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Энергетика

«Газпром» заявил об удвоении чистой прибыли в 2018 году

Прибыль от продаж достигла 1,93 трлн рублей, что в 2,2 раза превышает результат 2017 года.
Обновлено в 11:14
Музыка

Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»

Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Общество

X5 и Ozon договорились о сотрудничестве

Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвалила свою фигуру

Ксения на снимке выглядит идеально стройной, а в описании к фото Бородина и сама похвалила свою фигуру.
Обновлено в 11:20
Спорт

Тарасова: Траньков остается в тренерском штабе нашей пары с Морозовым

Обновлено в 11:22
Авто

Названы цвета автомобилей, которые уважают в регионах

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Калининградским старшеклассникам показали службу и быт моряков Балтийского флота

"В рамках проведения учебных сборов более 2 тыс. школьников из Калининграда и области побывали на кораблях и в береговых частях флота, где будущие призывники ознакомились с боевыми традициями моряков-балтийцев, условиями жизни и быта военнослужащих по призыву, образцами современного вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:21
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Музыка

В школе Краснодара ученики на уроке пели «Владимирский централ»

Обновлено в 09:33
Общество

Роспотребнадзор подтвердил нарушения у связанных с Пригожиным поставщиков питания в школы и детсады

Московский Роспотребнадзор провел проверку поставщиков питания в столичные школы и детские сады, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, и подтвердил, что они допускали нарушения санитарного законодательства.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное