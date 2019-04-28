Банк России решил ограничить денежные переводы за границуLenta.ru 08:06

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Технологии Tele2 первой запустила eSim в России Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.

Политика Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Общество В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.

Музыка Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе» Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.

Технологии Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети» По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.

Шоу-бизнес Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.

Общество Бесконечное начисление процентов по микрокредитам признали незаконным Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам для граждан, сообщает ТАСС.

Футбол «Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.

Происшествия В колодце в Петербурге нашли боеготовый снаряд времен войны В колодце ливневой канализации при замене пожарного гидранта работниками Водоканала был найден боеготовый артиллерийский снаряд.

Политика Россия сменит посла в Великобритании Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Энергетика «Газпром» заявил об удвоении чистой прибыли в 2018 году Прибыль от продаж достигла 1,93 трлн рублей, что в 2,2 раза превышает результат 2017 года.

Музыка Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети» Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.

Общество X5 и Ozon договорились о сотрудничестве Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.

Происшествия Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Шоу-бизнес Ксения Бородина похвалила свою фигуру Ксения на снимке выглядит идеально стройной, а в описании к фото Бородина и сама похвалила свою фигуру.

Авто Названы цвета автомобилей, которые уважают в регионах Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.

Армия и оружие Калининградским старшеклассникам показали службу и быт моряков Балтийского флота "В рамках проведения учебных сборов более 2 тыс. школьников из Калининграда и области побывали на кораблях и в береговых частях флота, где будущие призывники ознакомились с боевыми традициями моряков-балтийцев, условиями жизни и быта военнослужащих по призыву, образцами современного вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

Общество Роспотребнадзор подтвердил нарушения у связанных с Пригожиным поставщиков питания в школы и детсады Московский Роспотребнадзор провел проверку поставщиков питания в столичные школы и детские сады, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, и подтвердил, что они допускали нарушения санитарного законодательства.

Происшествия В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.