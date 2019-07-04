Финансы
Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в июлеГлобалМСК.ру вчера в 05:26
В июле Банк России проведет заседание, на котором рассмотрит возможность очередного снижения ключевой ставки. Сведения предоставила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Понижение ключевой ставки, как сообщает портал «Актуальные новости», зависит от нескольких факторов.
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Bloomberg представил прогноз на ключевую ставку Банка России
Национальная служба новостейвчера в 00:11
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