Финансы

Банк России рассмотрит снижение ключевой ставкиРЕН ТВ 03:21

В конце 2018 года ЦБ поднял ставку: давила вероятность нарастания инфляционных рисков.
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Эльвира Набиуллина
Поэтому мы говорили, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки.
— Эльвира Набиуллина, российский политикНакануне.Ru 02:48

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ЦБ готов рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время

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