Финансы
Банк России рассмотрит снижение ключевой ставкиРЕН ТВ 03:21
В конце 2018 года ЦБ поднял ставку: давила вероятность нарастания инфляционных рисков.
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Поэтому мы говорили, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки.
— Эльвира Набиуллина, российский политикНакануне.Ru 02:48
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