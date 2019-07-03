Финансы
Банк России рассматривает новые меры по ограничению потребкредитованияМосковский Комсомолец 00:48
В Центробанке РФ планируют ввести дополнительные меры по ограничению потребкредитования. Об этом сообщила первый заместитель главы регулятора Ксения Юдаева.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.ТАССвчера в 04:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Наука
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Кино
Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»
Стало известно имя режиссера, который снимет первые два эпизода сериала «Властелин колец» от студии Amazon.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Экономические кризис начался в США в конце 1973 года.
Обновлено в 03:24
Кино
Netflix высмеяли за Мавзолей у Кремля в 1905 году
Пользователи соцсетей рассмотрели, что на дореволюционной Красной площади Кремль соседствует с мавзолеем Владимира Ленина, построенным только в 1930 году.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавых танков в Вашингтоне
Пентагон не считает ржавчину на бронетехнике большой проблемой, заявили в ведомстве в канун празднования Дня независимости в Вашингтоне.
Обновлено в 03:15
Общество
В Москве более 850 пар заключили браки на новых площадках с начала мая
"Более 850 московских пар поженились на новых площадках для регистрации брака, которые начали работать 4 мая", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ
Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Общество
В Башкирии рухнул самый длинный деревянный мост в стране
Самый протяженный деревянный мост в России находится в Белорецке, люди ходили по нему из жилой части города к промзоне.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона
Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
ФК «Динамо» объявил об избрании Соловьева председателем совета директоров клуба
Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев избран председателем совета директоров московского футбольного клуба "Динамо".
Обновлено в 03:13
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Обновлено в 02:09
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
Детский дом в Якутии остался без продуктов питания — счёт заблокирован
Из-за заблокированного счёта детского дома, расположенного в Хангаласском районе Якутии, руководство учреждения не может расплатиться с поставщиками продуктов, оплатить услуги ЖКХ и вести нормальную финансово-хозяйственную деятельность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Суд в Москве арестовал троих полицейских, адвоката и предпринимателя
Все пятеро, включая сотрудников МВД проходят по делу о взяточничестве.
Обновлено вчера в 18:08
Кино
Актер и режиссер Василий Панин умер в Москве
Обновлено вчера в 04:43
Наука
Ученые придумали, как спасти машины от износа
Не секрет, что работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей, выходу из строя аппаратуры и автоматики.
Обновлено в 03:13
Здоровье
Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждый четвёртый случай смерти трудоспособной россиянки (23,8%) связан с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
Во время салюта в Минске пострадали восемь человек, возбуждено дело
По факту ЧП возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил обращения с фейерверками.
Обновлено в 03:16