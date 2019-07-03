Финансы

Банк России рассматривает новые меры по ограничению потребкредитованияМосковский Комсомолец 00:48

В Центробанке РФ планируют ввести дополнительные меры по ограничению потребкредитования. Об этом сообщила первый заместитель главы регулятора Ксения Юдаева.
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Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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