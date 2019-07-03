Финансы
Банк России рассматривает новые меры по ограничению потребкредитованияМосковский Комсомолец 00:48
В Центробанке РФ планируют ввести дополнительные меры по ограничению потребкредитования. Об этом сообщила первый заместитель главы регулятора Ксения Юдаева.
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ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.ТАССвчера в 04:25
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