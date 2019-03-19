Экономика
Банк России рассказал о теневых секторах экономикиГазета.Ru вчера в 14:55
Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций. Такая информация была опубликована регулятором впервые.
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