Экономика
Банк России рассказал о теневых секторах экономикиГазета.Ru 14:55
Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций. Такая информация была опубликована регулятором впервые.
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Экономика
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Здоровье
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Уникальный опыт работы в Новгородской области филиала федеральной клиники 122-й больницы натолкнул главу региона Андрея Никитина на мысль о создании в Валдае межрайонного медицинского центра федерального значения.
Обновлено в 07:53
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Экс-чиновника правительства Хабаровского края и гендиректора компании подозревают в мошенничестве на 1 млрд рублей
В Хабаровском крае заведено уголовное дело, фигурантами которого стали бывший чиновник правительства региона, курировавший лесную отрасль, и генеральный директор одной из местных компаний.
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Финляндия стала самой счастливой страной в мире
Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.
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Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост
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Здоровье
Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
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