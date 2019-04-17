Экономика

Банк России рассказал, какие купюры чаще всего подделываютИнвест-Форсайт вчера в 11:04

Банк России выявил в первом квартале 2019 года 8911 фальшивых денежных купюр. Подавляющее большинство подделок - это пятитысячные купюры, всего было выявлено 6220 таких банкнот. Мошенники подделывают, по данным Центробанка, только крупные купюры.
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В Калужской области в 2019 году стали меньше подделывать деньги

REGNUM04:07

Центробанк рассказал, какие банкноты подделывают чаще всего

РИА Новостивчера в 08:53

ЦБ: в I квартале обнаружено почти 9 тыс. поддельных купюр

Банки.рувчера в 04:13

ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков

РБКвчера в 07:18

Банк России выявил почти 9 тыс. поддельных купюр за первый квартал 2019 года

ТАССвчера в 06:05

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

Российская газетавчера в 04:55

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

RT на русскомвчера в 07:58
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Политика

В Ялте начинает работу пятый международный экономический форум

Обновлено в 02:16
Происшествия

СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже

Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Политика

Госдума повысила пенсии ветеранам войны

Госдума в четверг, 18 апреля, приняла правительственный закон, который меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева

Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет.
Обновлено в 05:49
Общество

В России запустили сервис для снятия авто с регистрации через интернет

Сайт «Госуслуги» в последнее время очень серьёзно облегчает жизнь россиянину. Немало портал помогает и отечественному автолюбителю.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Учёные развенчали миф о пользе правильного питания

Журналистом Гюнтером Брандштеттером в издании Der Standard опубликовано опровержение о влиянии правильного питания на продолжительность жизни, а так же на развитие инфаркта и онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:23
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол

В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Политика

Песков заявил, что планирует посмотреть дебаты Порошенко и Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков признался в том, что планирует посмотреть теледебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а вот будет ли российский лидер Владимир Путин наблюдать за ходом дискуссии, пока неизвестно.
Обновлено в 05:31
Политика

Россия прекратила экспорт нефти на Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
Обновлено в 05:57
Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Политика

Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Обновлено в 05:21
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Общество

В Липецком горсовете назвали «ТОП-3» аутсайдеров липецкого ЖКХ

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета заместитель начальника ГЖИ по Липецкой области Александр Немцев и начальник управления административно-технического контроля мэрии Ирина Суздальцева рассказали о своих прошлогодних успехах.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Лучший советский трус: какими ролями запомнился Георгий Вицин

Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

В московский офис «Росбалта» пришли с обыском

По данным "Росбалта", группа из семи человек "фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис", в результате чего под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе агентства.
Обновлено в 03:54
Путешествия

В Пулково петербургских туристов не выпустили на отдых в Китай

Клиентов нескольких российских турфирм отказались регистрировать в аэропорту «Пулково» на рейс перевозчика iFly в китайский город Хайкоу.
Обновлено в 05:49
Политика

Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны на Украине

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране.
Обновлено в 03:58
Политика

Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях

Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 04:52
ЖКХ

Названы сроки отключения отопления в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в столичном регионе начнется отключение горячей воды.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Общество

Роструд представил рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами

Федеральная служба по труду и занятости назвала российские регионы с самыми высокими заработными платами по итогам за март 2019 года.
Обновлено в 05:54
Космос

Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли

Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Авто

ГИБДД представила список «запрещенных» автомобилей

Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено вчера в 09:47
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд

Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.
Обновлено вчера в 08:49
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