Экономика
Банк России рассказал, какие купюры чаще всего подделываютИнвест-Форсайт вчера в 11:04
Банк России выявил в первом квартале 2019 года 8911 фальшивых денежных купюр. Подавляющее большинство подделок - это пятитысячные купюры, всего было выявлено 6220 таких банкнот. Мошенники подделывают, по данным Центробанка, только крупные купюры.
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Происшествия
СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже
Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Политика
Госдума повысила пенсии ветеранам войны
Госдума в четверг, 18 апреля, приняла правительственный закон, который меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева
Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет.
Обновлено в 05:49
Общество
В России запустили сервис для снятия авто с регистрации через интернет
Сайт «Госуслуги» в последнее время очень серьёзно облегчает жизнь россиянину. Немало портал помогает и отечественному автолюбителю.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Учёные развенчали миф о пользе правильного питания
Журналистом Гюнтером Брандштеттером в издании Der Standard опубликовано опровержение о влиянии правильного питания на продолжительность жизни, а так же на развитие инфаркта и онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:23
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол
В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Политика
Песков заявил, что планирует посмотреть дебаты Порошенко и Зеленского
Представитель Кремля Дмитрий Песков признался в том, что планирует посмотреть теледебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а вот будет ли российский лидер Владимир Путин наблюдать за ходом дискуссии, пока неизвестно.
Обновлено в 05:31
Политика
Россия прекратила экспорт нефти на Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Общество
В Липецком горсовете назвали «ТОП-3» аутсайдеров липецкого ЖКХ
Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета заместитель начальника ГЖИ по Липецкой области Александр Немцев и начальник управления административно-технического контроля мэрии Ирина Суздальцева рассказали о своих прошлогодних успехах.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Лучший советский трус: какими ролями запомнился Георгий Вицин
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
В московский офис «Росбалта» пришли с обыском
По данным "Росбалта", группа из семи человек "фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис", в результате чего под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе агентства.
Обновлено в 03:54
Путешествия
В Пулково петербургских туристов не выпустили на отдых в Китай
Клиентов нескольких российских турфирм отказались регистрировать в аэропорту «Пулково» на рейс перевозчика iFly в китайский город Хайкоу.
Обновлено в 05:49
Политика
Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны на Украине
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране.
Обновлено в 03:58
Политика
Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях
Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 04:52
ЖКХ
Названы сроки отключения отопления в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в столичном регионе начнется отключение горячей воды.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Общество
Роструд представил рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами
Федеральная служба по труду и занятости назвала российские регионы с самыми высокими заработными платами по итогам за март 2019 года.
Обновлено в 05:54
Космос
Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли
Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Авто
ГИБДД представила список «запрещенных» автомобилей
Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Авто
Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке
Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено вчера в 09:47
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд
Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.
Обновлено вчера в 08:49