Финансы
Банк России прогнозирует инфляцию в июле на уровне 4,6-4,7%ТАСС 09:11
Инфляция в России в июле в годовом выражении, по предварительным оценкам, может составить 4, 6-4, 7 %. Об этом сообщается в выпуске бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды".
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Футбол
Шюррле назвал цели на сезон в «Спартаке»
Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле рассказал, какие цели ставит на нынешний сезон.
Обновлено в 03:44
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста
В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
Обновлено в 10:25
Политика
Глава офиса Зеленского назвал провокацией сообщения о своей отставке
На вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, глава офиса Зеленского ответил, что его судьба в руках президента.
Обновлено в 10:08
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Футбол
РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии
Французский гонщик команды "Ред Булл" Пьер Гасли стал лучшим во второй сессии свободных заездов 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Пескова встречается с падчерицей Маши Распутиной
Оказывается, молодой человек встречается с молодой и привлекательной девушкой по имени Нелли, которая приходится падчерицей популярной певице Маше Распутиной.
Обновлено в 04:47
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Начались аресты по делу о массовых беспорядках в Москве
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что молится за сохранение России
Обновлено в 06:39
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Внучка Кеннеди скончалась от передозировки
Обновлено в 02:29
Политика
Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ
Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД
Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.
Обновлено в 06:50
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову укусило в море неизвестное существо
Звезда забралась в воду с целью поплавать «за всех своих поклонников», однако в какой-то момент ее укусило неизвестное существо.
Обновлено в 05:13
Кино
Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»
Обновлено вчера в 08:41
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Музыка
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
Обновлено в 09:46
Происшествия
«Проект»: МВД подозревает руководство ФБК в отмывании денег
МВД подозревает руководство фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
ПАО "Туполев" займется созданием среднего военно-транспортного самолета для ВКС России, призванного заменить в войсках устаревший советский Ан-12.
Обновлено в 08:06