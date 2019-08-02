Финансы

Банк России прогнозирует инфляцию в июле на уровне 4,6-4,7%ТАСС 09:11

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Инфляция в России в июле в годовом выражении, по предварительным оценкам, может составить 4, 6-4, 7 %. Об этом сообщается в выпуске бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды".
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