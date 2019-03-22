Финансы
Банк России принял решение по ключевой ставкеОбщественное телевидение Приморья вчера в 22:21
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, рассказали в пресс-службе регулятора. Отмечается, что уровень инфляции в феврале-марте текущего года в стране оказался несколько ниже ожиданий ЦБ.
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Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК вчера в 13:02
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