Экономика

Банк России предложил разрешить МФО выдачу наличных из кассРоссийская газета 07:56

Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать новые займы за счет наличных, поступивших в их кассы. Это следует из проекта указания, опубликованного регулятором.
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ЦБ предлагает разрешить МФО выдавать займы за счет наличных из кассы

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