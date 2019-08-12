Экономика
Банк России предложил разрешить МФО выдачу наличных из кассРоссийская газета 07:56
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать новые займы за счет наличных, поступивших в их кассы. Это следует из проекта указания, опубликованного регулятором.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:09, Вашингтон
Политика
В США ужесточили правила выдачи грин-карт мигрантам с пособиями
"Правило препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту", — заявил исполняющий обязанности директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
В России у военных появится своя сотовая связь
Оснащённые мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи роты появятся в российской армии, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 00:29
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 11:18
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Общество
Косметолог рассказала об опасности масок из овощей и фруктов
Обновлено в 07:35
Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
Обновлено в 09:08
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Обновлено вчера в 04:09
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:35
Футбол
Гендиректор «Ахмата»: «Удаление Мбенга было несправедливым»
Два гола были забиты после наших ошибок. Что касается удаления Мбенга, то, на наш взгляд, удаление нашего игрока было несправедливым.
Обновлено в 05:20
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа с 90% вероятностью, погодная ситуация складывается самым благоприятным образом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Суд продлил домашний арест обвиняемой в гибели младенца в Калининграде
Суд Ленинградского района Калининграда продлил на три месяца домашний арест бывшей исполняющей обязанности главврача калининградского роддома №4 Елене Белой, которую обвиняют в гибели новорождённого.
Обновлено в 10:38
Происшествия
DJ Жанна Рассказова умерла в Москве
По предварительным данным, смерть наступила из-за передозировки наркотиками.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов
После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Общество
Жительница Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия-2019»
За звание «Миссис Россия 2019» боролись 27 финалисток со всей России. Победительницей конкурса стала Екатерина Нишанова из Геленджика.
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Политика
Путин объявил благодарность коллективу ВГИК
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Всероссийскому государственному институту кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова за заслуги в развитии культуры и искусства, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Минкультуры объявило конкурс на должность гендиректора «Росгосцирка»
Министерство культуры РФ объявило конкурс на замещение должности генерального директора "Росгосцирка", сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено 10 августа в 09:45
Гаджеты
Meizu готовит смартфон Meizu 16s Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Ожидается в Meizu 16s Pro появление четвертого датчика в основной камере и аккумулятор увеличенной емкости.
Обновлено в 06:21