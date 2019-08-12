Экономика

Банк России предложил разрешить МФО выдачу наличных из кассРоссийская газета 07:56

Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать новые займы за счет наличных, поступивших в их кассы. Это следует из проекта указания, опубликованного регулятором.
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Регулятор намерен разрешить МФО выдачу наличных средств из касс

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