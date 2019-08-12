Экономика
Банк России предложил разрешить МФО выдачу наличных из кассРоссийская газета 07:56
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать новые займы за счет наличных, поступивших в их кассы. Это следует из проекта указания, опубликованного регулятором.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Вашингтон
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 07:48
Спорт
Российские танкисты поставили рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Два российских экипажа поставили рекорды скорости в ходе «Танкового биатлона» Армейских международных игр – 2019, им удалось разогнать машины до скоростей 80 и 82 км/ч, сообщил пресс-центр игр.
Обновлено в 09:41
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов
После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила закона о рыбалке
Как рассказал «Российской газете» начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны ведомства Виталий Молоков, все ограничения для любительской рыбалки уже были установлены ранее правилами рыболовства для отдельных бассейнов.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией
В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.
Обновлено в 09:58
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Общество
В Благовещенске выросли сугробы из мертвых мотыльков
Обновлено в 04:39
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив".
Обновлено в 09:36
Авто
Российский офис General Motors сменил руководителя
Эктор Вилларреал получил новое назначение на пост президента GM в Юго-Восточной Азии и будет работать в Таиланде.
Обновлено в 05:26
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Политика
Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу
Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» Кибар Халваши объявил о решении выставить канал на продажу.
Обновлено в 07:34
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус
Австралийский актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарий по поводу своего расставания с американской певицей и актрисой Майли Сайрус.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Космос
На фоне протеста гавайские астрономы теряют время наблюдения
Гавайские протестующие заблокировали дорогу с 15 июля, чтобы остановить строительство еще одного телескопа.
Обновлено в 03:21
Экономика
Путин одобрил строительство служебного жилья в Севастополе
Михаил Развожаев отметил, что сохранять действующие коллективы и привлекать новых сотрудников без служебного жилья невозможно.
Обновлено в 08:31
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Авто
«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:03