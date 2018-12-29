Финансы
Официальный курс доллара понизился на 1 копейку, евро — на 14 копеек
Официальный курс доллара понизился на 1 копейку, евро — на 14 копеекБанки.ру27 декабря в 05:02
Банк России установил официальные курсы валют на 28 декабря. Курс доллара потерял 1,03 копейки, составив 68,8762 рубля (68,8865 рубля на 27 декабря). Курс евро опустился на 13,57 копейки, до 78,388 рубля (с 78,5237 рубля на 27 декабря).
Банки.ру27 декабря в 05:02
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Центробанк рассказал, каким будет курс доллара и евро в праздничные дни
Свободная Прессавчера в 05:27
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Происшествия
Вертолет потерпел крушение в Бурятии
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь»
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Воздушно-космические силы России получат в 2019 году два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России
Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время одного из визитов подарил российскому коллеге Владимиру Путину на новогодние праздники четыре мешка своей картошки и сало.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Тысячи сербов вышли на улицы с протестом против президента страны
Обновлено вчера в 22:49
Политика
AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки
По данным агентства, из-за инцидента приостановлена печать газет The Wall Street Journal, The New York Times и Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности
Гражданская ответственность "Атурис-тур" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 млн руб. в страховой компании "Якорь".
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Следствие знает фамилию заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".
Обновлено в 00:46
Единоборства
Джонсон победил Густафссона нокаутом и стал чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля Джон Джонсон нокаутировал шведа Александра Густафссона на турнире UFC232 и стал обладателем чемпионского пояса организации в полутяжелом весе, сообщает 30 декабря Сhampionat.com.
Обновлено в 01:17
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в ХМАО
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту гибели шести человек и передать его в центральный аппарат ведомства.
Обновлено в 00:22
Спорт
Биатлонисты Вирер и Хофер выиграли «Рождественскую гонку» в Германии
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
У «Мисс Африка» на церемонии награждения загорелась прическа
У победительницы конкурса красоты "Мисс Африка – 2018" Доркас Касинде в ходе церемонии награждения загорелся парик.
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Обновлено 28 декабря в 22:30
Происшествия
В Югре произошло ДТП с автобусом и двумя грузовиками
По меньшей мере три человека погибли, более 10 получили травмы в ДТП с автобусом, легковушкой и двумя грузовиками в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика
Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 19:40
Космос
Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 01:39
Хоккей
Владимир Путин играет в хоккей на Красной площади
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
В Москве вводятся ограничения на продажу алкоголя
Вплоть до 8 января в Москве ограничивают продажу алкоголя, а также соков и газировки в стеклянной таре.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
СМИ узнали об испытании в КНДР телеметрического оборудования для ракет
Обновлено в 01:40
Политика
WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле
Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.
Обновлено вчера в 20:50
Единоборства
Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232
Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:55
Энергетика
Глава «Нафтогаза» назвал сумму финансовых претензий к России и «Газпрому»
Председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к России и "Газпрому" в рамках судебных процессов.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Муж пропавшей клиентки BlaBlaCar опроверг слухи о вымогательстве
Супруг пропавшей клиентки BlaBlaCar Ирины Ахматовой, которая ехала с попутчиком из Москвы в Тулу, опроверг сообщения, что на связь с ним вышел похититель и затребовал выкуп.
Обновлено в 01:23
Финансы
Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период
Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено вчера в 23:14
Единоборства
Нуньес нокаутировала Сайборг и завоевала второй титул в UFC
Бой завершился нокаутом в первом раунде после серии ударов руками. Нуньес завоевала титул в полулегком весе.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В Петербурге строителям метро выплатили долги по зарплате
"В результате оперативных действий органов прокуратуры города при активном участии правительства Санкт-Петербурга, УФНС России по Санкт-Петербургу, УФССП России по Санкт-Петербургу и иных государственных органов работникам субподрядных организаций сегодня, 29 декабря, выплачена задолженность по заработной плате в размере 245 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 15:31
Финансы
Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости
Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% - к евро.
Обновлено в 01:04