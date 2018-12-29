Банк России установил официальные курсы валют на 28 декабря. Курс доллара потерял 1,03 копейки, составив 68,8762 рубля (68,8865 рубля на 27 декабря). Курс евро опустился на 13,57 копейки, до 78,388 рубля (с 78,5237 рубля на 27 декабря).

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