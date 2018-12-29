Финансы
Банк России повысил официальный курс евро на 1,27 рубля
Банк России повысил официальный курс евро на 1,27 рубляЭкономика сегоднявчера в 07:01
Официальные курсы доллара и евро на субботу, 29 декабря, установил Центробанк РФ. По сравнению с показателем на пятницу американская валюта подорожала на 64,56 копейки – до 69,5218 рубля, а европейская выросла в цене на 1,27 рубля – до 79,6581 рубля.
Экономика сегоднявчера в 07:01
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Финансы
Рубль за год подешевел по отношению к доллару на 17,5 процентов
Курс рубля за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля, и к евро - на 6,8%, до 79,99 рубля, следует из итогов торгов Московской биржи.
Обновлено в 16:25
Финансы
Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам
Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Финансы
На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей
В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) будут введены дополнительные льготы при рождении детей.
Обновлено в 07:50
Финансы
Правительство исключило создателя «Кортежа» из плана приватизации
Правительство России исключило предприятие-создателя «Кортежа» из плана приватизации 2017-2019 годов.
Обновлено в 09:46
Финансы
ЦБ установил новогодний курс рубля
Центральный Банк РФ установил курсы валют, которые будут действовать в течение всех новогодних праздников.
Обновлено в 04:39
Финансы
ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд
Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 октября 2018 года ниже - на уровне $467,1 млрд.
Обновлено в 08:24
Финансы
Рынок акций переходит в руки крупных игроков
Судя по всему, дальнейшая предновогодняя динамика рынка в отсутствие внешних индикаторов, будет исключительно в руках крупных инвесторов, которые могут попытаться нарисовать нужные им цены по отдельным бумагам.
Обновлено в 03:40
Финансы
Покупку акций банков стоит отложить
Банковский сектор в 2018 году показал рост по прибыли в 1,7 раза.
Обновлено в 06:00
Финансы
На российском рынке еще есть перспективные акции
Прогноз на 2019 год по паре USD/RUB - 67,5-74,0; по паре EUR/RUB - 76,0-83,0. Прогнозируем, что российский рынок акций в 2019 году перейдёт в боковой тренд, индекс МосБиржи будет находится в диапазоне 2200-2400 пунктов.
Обновлено в 06:30
Финансы
Глава Минэкономики Казахстана назвал причины падения тенге
"Прогноз социально-экономического развития на следующий год забит на уровне 370 тенге", - цитирует Сулейменова Спутник - Казахстан.
Обновлено в 03:26
Финансы
ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег
Банк России провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
Обновлено вчера в 12:53
Финансы
Китай продолжает расширять внутренний финансовый рынок
Народный банк Китая (НБК) расширил объем наличной ликвидности в китайский финансовый рынок; операция обратного РЕПО (покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене) проведена на сумму в 150 млрд юаней (почти 22 млн долларов), сообщает 28 декабря Синьхуа со ссылкой на пресс-службу НБК.
Обновлено в 04:47
Финансы
Минфин Карелии отчитался о беспрецедентном росте зарплат бюджетников
Предполагается, что средняя зарплата врачей достигнет 67 800 рублей (рост на 31%), среднего медперсонала – 34 700 рублей (рост на 22%), младшего медперсонала – 33 900 рублей (на 95% выше, чем в 2016 году).
Обновлено в 01:44
Финансы
Увеличен максимальный лимит страховой ответственности «ЭКСАР»
Минфин РФ увеличил на $10 млрд максимальный совокупный лимит страховой ответственности АО "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ).
Обновлено вчера в 08:51
Финансы
НПФ «Лукойл-гарант» переименован в НПФ «Открытие»
Смена названия объединенного НПФ — завершающий этап объединения негосударственных пенсионных фондов группы "Открытие", которое успешно состоялось в августе текущего года в форме присоединения НПФ электроэнергетики и НПФ РГС к НПФ "Лукойл-гарант", говорил в начале декабря президент — председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.
Обновлено вчера в 05:45