Финансы

Банк России повысил официальный курс евро на 1,27 рубля
Экономика сегодня
вчера в 07:01

Официальные курсы доллара и евро на субботу, 29 декабря, установил Центробанк РФ. По сравнению с показателем на пятницу американская валюта подорожала на 64,56 копейки – до 69,5218 рубля, а европейская выросла в цене на 1,27 рубля – до 79,6581 рубля.
Экономика сегоднявчера в 07:01

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Центробанк понизил курсы доллара и евро

Пенза-Пресс09:15

Курс евро на Мосбирже достиг 80 рублей

ТАСС07:56

ЦБ РФ установил курсы валют на воскресенье

Южный Федеральный07:47

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 декабря

Интерфакс04:50

Центробанк РФ определился с официальными курсами доллара и евро

Росбалт05:20

Курс доллара вырос на 65 копеек

News.ruвчера в 04:05

ЦБ РФ опубликовал официальный курс валют на 28 декабря

Телеканал 360°27 декабря в 06:52
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Финансы

Рубль за год подешевел по отношению к доллару на 17,5 процентов

Курс рубля за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля, и к евро - на 6,8%, до 79,99 рубля, следует из итогов торгов Московской биржи.
Обновлено в 16:25
Финансы

Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам

Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Финансы

На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей

В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) будут введены дополнительные льготы при рождении детей.
Обновлено в 07:50
Финансы

Правительство исключило создателя «Кортежа» из плана приватизации

Правительство России исключило предприятие-создателя «Кортежа» из плана приватизации 2017-2019 годов.
Обновлено в 09:46
Финансы

ЦБ установил новогодний курс рубля

Центральный Банк РФ установил курсы валют, которые будут действовать в течение всех новогодних праздников.
Обновлено в 04:39
Финансы

ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд

Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 октября 2018 года ниже - на уровне $467,1 млрд.
Обновлено в 08:24
Финансы

Рынок акций переходит в руки крупных игроков

Судя по всему, дальнейшая предновогодняя динамика рынка в отсутствие внешних индикаторов, будет исключительно в руках крупных инвесторов, которые могут попытаться нарисовать нужные им цены по отдельным бумагам.
Обновлено в 03:40
Финансы

Покупку акций банков стоит отложить

Банковский сектор в 2018 году показал рост по прибыли в 1,7 раза.
Обновлено в 06:00
Финансы

На российском рынке еще есть перспективные акции

Прогноз на 2019 год по паре USD/RUB - 67,5-74,0; по паре EUR/RUB - 76,0-83,0. Прогнозируем, что российский рынок акций в 2019 году перейдёт в боковой тренд, индекс МосБиржи будет находится в диапазоне 2200-2400 пунктов.
Обновлено в 06:30
Финансы

Глава Минэкономики Казахстана назвал причины падения тенге

"Прогноз социально-экономического развития на следующий год забит на уровне 370 тенге", - цитирует Сулейменова Спутник - Казахстан.
Обновлено в 03:26
Финансы

ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег

Банк России провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
Обновлено вчера в 12:53
Финансы

Китай продолжает расширять внутренний финансовый рынок

Народный банк Китая (НБК) расширил объем наличной ликвидности в китайский финансовый рынок; операция обратного РЕПО (покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене) проведена на сумму в 150 млрд юаней (почти 22 млн долларов), сообщает 28 декабря Синьхуа со ссылкой на пресс-службу НБК.
Обновлено в 04:47
Финансы

Минфин Карелии отчитался о беспрецедентном росте зарплат бюджетников

Предполагается, что средняя зарплата врачей достигнет 67 800 рублей (рост на 31%), среднего медперсонала – 34 700 рублей (рост на 22%), младшего медперсонала – 33 900 рублей (на 95% выше, чем в 2016 году).
Обновлено в 01:44
Финансы

Увеличен максимальный лимит страховой ответственности «ЭКСАР»

Минфин РФ увеличил на $10 млрд максимальный совокупный лимит страховой ответственности АО "ЭКСАР" (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, входит в группу РЭЦ).
Обновлено вчера в 08:51
Финансы

НПФ «Лукойл-гарант» переименован в НПФ «Открытие»

Смена названия объединенного НПФ — завершающий этап объединения негосударственных пенсионных фондов группы "Открытие", которое успешно состоялось в августе текущего года в форме присоединения НПФ электроэнергетики и НПФ РГС к НПФ "Лукойл-гарант", говорил в начале декабря президент — председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.
Обновлено вчера в 05:45
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