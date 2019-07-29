Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евро из-за цен на нефтьРИА ТВОИ Новости вчера в 09:14
Курс рубля снижается к доллару и евро из-за цен на нефть Рубль, реагируя на снижение нефтяных цен, по мнению экспертов ПРАЙМ отступает на 11 копеек до 63,48 рубля, курс евро также на 11 копеек, до 70,61 рубля.
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Банк России повысил официальный курс доллара на вторник до 63,52 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:06
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Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Захарова оценила идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею украинских властей создать русскоязычный телеканал для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 01:41
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Политика
Япония увезла из России останки не своих военнопленных
Япония обнаружила, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки не принадлежат японцам, погибшим в СССР после завершения Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:05
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
На Украине прозвучал призыв к военному вторжению в Россию
В социальных сетях журналист написал, что власти Украины должны выразить поддержку «переходному демократическому правительству народного доверия в России».
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Львы Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено 28 июля в 18:00
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия
ФАС завела дело о нарушениях при закупках палаток для «Холдоми»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» при закупках палаток для летнего лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», сообщило ведомство во вторник.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Экономика
На Урале пресекли канал поставки «серой» китайской техники
Уральские таможенники пресекли канал поставки «серой» компьютерной техники. Из Китая в Россию без документов ввезли 74 монитора.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено 28 июля в 10:55
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Пентагон не намерен включать Японию в программу F-35
По информации издания, запрос Токио на включение в программу "создает политические проблемы для Пентагона", а также может спровоцировать "международную напряженность".
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
США работают над секретными программами гиперзвукового оружия
Помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия США работают еще над двумя секретными программами. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома
Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане
Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
Обновлено в 00:59
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено вчера в 06:42
Армия и оружие
Генштаб опроверг обвинения в уничтожении Россией рынка в Идлибе
Рынок в Идлибе, в уничтожении которого "Белые каски" обвинили РФ, совершенно цел и работает в обычном режиме, это подтверждает аэросъемка, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено вчера в 15:16