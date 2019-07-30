Финансы
Банк России повысил официальный курс доллара на вторник до 63,52 рубляМосковский Комсомолец 29 июля в 21:06
Стоимость определяемой по курсам ЦБ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,7253 рубля.
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Банк России повысил официальный курс доллара на четверг до 63,42 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:20
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
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Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
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Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Российские контрактники получат надбавку к жалованию
Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.
Обновлено в 05:07
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МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР
Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.
Обновлено в 08:36
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Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T Pro поступит в продажу в Европе в середине августа
Ожидалось, что смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro поступят в продажу в Европе одновременно, но на официальном мероприятии 12 июня дебютировала только младшая модель.
Обновлено вчера в 23:52
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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
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Футбол
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Эксперты: Курс доллара превысил 64 рубля
По данным Московской биржи, курс доллара превысил 64 рубля и составляет теперь 64, 01 руб. за доллар.
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Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
В Белом море пропали десять туристов из Петербурга
В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
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Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
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