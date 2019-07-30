Финансы

Банк России повысил официальный курс доллара на вторник до 63,52 рубляМосковский Комсомолец 29 июля в 21:06

Стоимость определяемой по курсам ЦБ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,7253 рубля.
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