Финансы
Банк России повысил официальный курс доллара на четверг до 63,42 рубляМосковский Комсомолец вчера в 21:20
Стоимость определяемой по курсам ЦБ РФ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,7104 рубля.
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Банк России повысил официальный курс доллара на четверг до 63,42 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:20
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Культура
BadComedian анонсировал кинопремию «Михалоскор»
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) анонсировал кинопремию «Михалоскор», которая пройдет 15 февраля 2020 года.
Обновлено в 04:04
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
В постпредстве России добавили, что возникает вопрос, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.
Обновлено в 11:55
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Политика
Захарова назвала выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
Захарова отметила, что односторонний выход США из ДРСМД является серьезной ошибкой.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Хоккей
Овечкин намекнул на завершение карьеры
Обновлено в 09:55
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Технологии
X-Com модернизировал ИТ-инфраструктуру БГТУ «Военмех»
«Х-Com Санкт-Петербург» завершил проект масштабирования и модернизации ИТ-инфраструктуры Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.
Обновлено в 10:15
Гаджеты
Lenovo представила в России пять смартфонов
Lenovo официально вернулась в Россию с пятью новыми смартфонами, которые были представлены в Москве на специальном мероприятии компанией Mobilidi, официальным дистрибьютором в РФ.
Обновлено в 11:39
Здоровье
В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 11:41
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет.
Обновлено в 09:33
Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
«Реал» рассчитывает продать Бэйла в АПЛ за 65 млн евро
Обновлено в 11:34
Политика
Путин поблагодарил Трампа за предложенную помощь в тушении пожаров
Россия при необходимости воспользуется предложенной США помощью в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Украинские силовики применили ударные беспилотники против позиций ДНР
В Народной милиции добавили, что спустя полчаса украинские силовики направили в тот же район ДНР еще один бесплотный аппарат, он также был сбит и упал на подконтрольной Киеву территории.
Обновлено в 12:00
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено в 06:00
Экономика
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд
Основатель Amazon Джефф Безос продал в конце июля часть своих акций компании, сообщает Forbes со ссылкой на документы, поданные бизнесменом в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Навальный заявил об отравлении в спецприемнике
Навальный со своим адвокатом попросили следствие назначить химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления поражающего вещества и истребовать видео с камер наблюдения в спецприемнике.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:08
Происшествия
Женщина продавала поддельные путевки в «Артек» под видом сотрудника СК
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве после приема граждан главой ведомства Александром Бастрыкиным в Петербурге, где ему рассказали, что некая женщина, представляясь сотрудником СК, продавала людям поддельные путевки в детский лагерь "Артек".
Обновлено в 11:59
Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Футбол
Комличенко снова отличился за «Младу Болеслав» в Лиге Европы
Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко реализовал пенальти в ходе первого тайма матча Лиги Европы с "Ордабасы".
Обновлено в 10:48