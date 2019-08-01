Финансы

Банк России повысил официальный курс доллара на четверг до 63,42 рубляМосковский Комсомолец 31 июля в 21:20

Стоимость определяемой по курсам ЦБ РФ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,7104 рубля.
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