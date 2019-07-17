Финансы

Банк России повысил официальный курс доллара и понизил евроРосбалт 07:10

Центробанк РФ повысил с 18 июля официальный курс доллара США на 13 копеек до 62,9451 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 12 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,5552 рубля.
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Центробанк снизил официальный курс евро на 18 июля

Экономика сегодня07:12

Банк России повысил официальный курс доллара и понизил евро

Росбалт07:10

Банк России на 18 июля понизил курс евро к рублю более чем на 12 копеек до 70.5552 руб., курс доллара США повысил более чем на 13 копеек до 62.9451 руб

АК&М06:52

Официальный курс доллара на четверг вырос до 62,95 рубля

ПРАЙМ06:15

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 62,9451 руб

Финмаркет06:13

Официальный курс доллара повысился на 13 копеек, евро — снизился на 12 копеек

Банки.ру06:17

Официальный курс евро на среду снизился до 70,68 рубля

РИА Новостивчера в 06:09
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника Резиуана Мирзова в московский клуб.
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Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
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В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

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Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
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Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
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Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3

Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
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Бари Алибасов рассказал, что может навсегда остаться инвалидом из-за неправильно назначенного лечения.
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«Ногу свело» отпразднует юбилей «Хару Мамбуру»

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Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
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1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
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Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
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