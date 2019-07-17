Финансы
Банк России повысил официальный курс доллара и понизил евроРосбалт 07:10
Центробанк РФ повысил с 18 июля официальный курс доллара США на 13 копеек до 62,9451 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 12 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,5552 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Футбол
Евгений Ловчев: «Думаю, Кононов хочет видеть Мирзова в „Спартаке“»
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника Резиуана Мирзова в московский клуб.
Обновлено в 12:19
Политика
Италия показала, как расправиться с надоевшей Украиной
12 июля суд в Павии приговорил к 24 годам тюремного заключения гражданина Италии украинского происхождения, участника Евромайдана и боев в Донбассе Виталия Маркива по обвинению в убийстве 24 мая 2014 года под Славянском итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Политика
Зеленский назвал способ наладить диалог с Россией
Президент Украины хотел бы вернуть на родину арестованных в РФ моряков Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение арестованных в РФ украинских моряков может стать важным шагом для возобновления нормального диалога с Россией, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:57
Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Обновлено в 16:28
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Футбол
Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировки
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Наталья Рудова появилась на премьере фильма «Король Лев» без юбки
В Москве вечером 16 июля в одном из кинотеатров состоялся премьерный показ анимационного фильма "Король Лев".
Обновлено в 04:12
Политика
В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы
Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 08:31
Спорт
23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой
Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
Обновлено в 13:33
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Игры
Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Здоровье
Бари Алибасов может остаться инвалидом из-за неправильного лечения
Бари Алибасов рассказал, что может навсегда остаться инвалидом из-за неправильно назначенного лечения.
Обновлено в 09:32
Музыка
«Ногу свело» отпразднует юбилей «Хару Мамбуру»
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика
Парубий отказал Зеленскому во внеочередном созыве Рады
Обновлено в 13:33
Футбол
«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Автомобиль снес пешеходов в Сочи, погибли два человека
Обновлено в 16:12
Политика
Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году
Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.
Обновлено в 10:04
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
Обновлено в 15:44
Политика
Опрос: около 70% россиян хорошо относятся к Украине
Согласно результатам социологического исследования, 68% россиян хорошо относятся к Украине.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Футбол
Анчелотти подшутил над Инсинье, выдав себя за фаната «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подшутил над форвардом своей команды Лоренцо Инсинье.
Обновлено в 16:01
Здоровье
Роспотребнадзор назвал курение причиной 90% онкологических заболеваний
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию эмфиземы и хронического бронхита.
Обновлено в 04:50