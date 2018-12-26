Финансы
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил официальные курсы доллара и евроАБН26 декабря в 04:43
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия
В Египте взорван туристический автобус
Обновлено в 12:28
Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Обновлено в 08:45
Происшествия
Видео с убийством медведя губернатором заинтересовало МВД
МВД России проведет проверку после публикации видео с убийством медведя губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
Обновлено в 12:25
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Политика
В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной
Обновлено в 06:44
Политика
В Киеве отреагировали на возведение заграждения на границе в Крыму
В Киеве утверждают, что установка заграждения на участке российско-украинской границы в Крыму не имеет значения для Украины, но намерены опротестовать его сооружение.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Чехии освободили захваченных в банке заложников
Вооруженный грабитель, захвативший заложников в банке в Пршибраме на юго-западе Чехии, задержан, заложники освобождены, никто не пострадал, сообщила журналистам представитель полиции Моника Шиндлова.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Политика
Володин ответил на требования Меркель и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
Обновлено в 11:38
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород
Обновлено в 07:25
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
Культура
Умер израильский писатель Амос Оз
Израильский писатель Амос Оз умер в возрасте 79 лет, сообщает газета The Jerusalem Post.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
Обновлено в 10:48
Футбол
Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 08:32
Экономика
В России ограничили предельную сумму долга по кредитам
В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам.
Обновлено в 10:22
Политика
Украина сняла запрет на въезд мужчинам из России
Украина сняла запрет въезда на Украину для мужчин из России от 16 до 60 лет.
Обновлено в 11:52
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено в 04:49
Авто
Эвакуация автомобилей в Москве подорожает с 1 января
Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, вырастет на 4% с 1 января 2019 года - до 3,2 тысячи рублей, сообщается на сайте московского паркинга.
Обновлено в 10:13
Энергетика
«Нафтогаз» отчитался о снижении транзита газа через Украину на 7%
Объемы транзита газа через Украину в январе—сентябре текущего года снизились на 7%, заявили в группе компаний «Нафтогаз».
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро
Как оказалось, на выезде из столицы к девушке подсел мужчина, с которым они договорились о поездке через специальный сервис поиска попутчиков.
Обновлено в 10:31
Политика
Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.
Обновлено в 06:44
Экономика
Операторов утилизации мусора освободят от НДС
Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 11:29
Политика
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Обновлено в 12:49
Происшествия
Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда
После оглашения приговора в Верховном суде в башкирском Стерлитамаке осужденный за убийство мужчина накинулся на съемочную группу «Вестей».
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В сети «Красное & Белое» прошли обыски, парализовавашие работу
В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
ДНР: ВСУ устроили кровавую провокацию в преддверии перемирия
Кровавую провокацию устроила Украина в преддверии «рождественского перемирия», заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 28 декабря «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 13:06
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Экономика
Путин подписал закон, утверждающий правила установки «умных счетчиков»
Президент РФ Владимир Путин подписал разработанный Минэнерго федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации", вводящий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии.
Обновлено в 07:59
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55