Финансы

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро
АБН
26 декабря в 04:43

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на четверг.
АБН26 декабря в 04:43

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ЦБ повысил курсы доллара и евро

Москва 2404:24

Официальный курс евро на среду вырос на 54 копейки

РИА Новости25 декабря в 06:07

Курсы валют на сегодня, 28 декабря 2018 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:22

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 28 декабря

Интерфаксвчера в 04:40

ЦБ понизил курс доллара и евро

News.ruвчера в 04:48

Центробанк озвучил официальный курс валют на завтра

Свободная Прессавчера в 05:36

Официальные курсы доллара и евро значительно повышены

Росбалт05:10
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Политика

Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Обновлено в 14:20
Происшествия

В Египте взорван туристический автобус

В районе пирамид Гизы в Каире подорван туристический автобус, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс — Арабия".
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

В ДНР заявили, что силовики пытались продвинуться в нейтральную зону

Обновлено в 14:05
Политика

Песков рассказал о планах Путина встретить Новый год с родными

«Сам Новый год (президент встретит — Ред.) в кругу родных и близких», — пояснил официальный представитель Кремля.
Обновлено в 14:29
Политика

Володин ответил на требования Меркель и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
Обновлено в 11:38
Политика

В Крыму построили заграждение на госгранице с Украиной

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Убил медведя в берлоге: губернаторская охота взорвала соцсети

В Интернете обсуждают поступок главы Иркутской области: Сергей Левченко во время охоты убил медведя, который мирно спал в берлоге и не думал оказывать сопротивление.
Обновлено в 06:28
Политика

Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов

Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Спорт

Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Обновлено в 13:39
Политика

Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Политика

На Украине сняли запрет на въезд мужчин из России

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после завершения действия военного положения в стране был снят запрет на въезд мужчин из России.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве

В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку

В московском районе Нагорный задержали около 30 дворников, пришедших к зданию управы требовать выплат за переработки.
Обновлено в 10:48
Хоккей

Скончался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин

Обновлено в 03:09
Происшествия

BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено в 13:53
Политика

РПЦ объединит свои западноевропейские приходы

Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе.
Обновлено в 13:51
Общество

Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Обновлено в 04:49
Хоккей

Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Ак Барс»

ЦСКА победил «Ак Барс» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.
Обновлено в 13:55
Культура

Умер израильский писатель Амос Оз

Израильский писатель Амос Оз умер в возрасте 79 лет, сообщает газета The Jerusalem Post.
Обновлено в 09:22
Футбол

Геркус объявил об уходе из «Локомотива»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 08:32
Авто

Тариф на эвакуацию автомобилей повысится в Москве

Обновлено в 10:58
Происшествия

Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя

Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).
Обновлено в 05:02
Политика

Лавров назвал вероятную причину вывода войск США из Сирии

Соединенные Штаты решили вывести свои войска с территории Сирии. чтобы переложить всю ответственность происходящее в стране на партнером по международной коалиции.
Обновлено в 06:20
Политика

Украина направит ноту протеста из-за стены на границе с Крымом

Обновлено в 12:42
Происшествия

В Чехии мужчина захватил заложников в банке

В чешском городе Пршибрам вооружённый мужчина захватил заложников. Об этом сообщает «Чешское радио».
Обновлено в 10:07
Происшествия

Взрыв прогремел на электрозаводе в Нью-Йорке

На электрическом заводе компании Consolidated Edison в Нью-Йорке прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Синод РПЦ призвал не признавать новую церковь на Украине

Синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданное на так называемом объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года сообщество — автокефальной православной церковью.
Обновлено в 14:38
Экономика

В России ограничили предельную сумму долга по кредитам

В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Астраханский экс-министр снимал детское порно

Обновлено в 03:39
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