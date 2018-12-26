Финансы
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил официальные курсы доллара и евроАБН26 декабря в 04:43
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Происшествия
В Хабаровском крае лавиной накрыло более 10 человек
Обновлено в 19:07
Происшествия
Два туриста погибли при взрыве автобуса в Египте
Два человека стали жертвами взрыва, который произошел в туристическом автобусе вблизи египетских пирамид Гизы в пригороде Каира.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о «панике в США» из-за российского «Авангарда»
Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".
Обновлено в 14:34
Происшествия
СМИ узнали об аресте во Франции трех человек за имитацию казни Макрона
Во французском городе Ангулем по подозрению имитации казни президента Эмманюэля Макрона арестованы три человека, сообщает газета Sud-Ouest.
Обновлено в 18:46
Политика
В Крыму появилось заграждение на границе с Украиной
Представители пограничного управления ФСБ обнародовали информацию о заграждении, появившемся в Крыму на границе с Украиной.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Религия
Верующие РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне
Причащаться в Русском Пантелеимоновом монастыре на греческом полуострове Афон могут верующие Русской православной церкви.
Обновлено в 16:06
Политика
Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков
Обновлено в 07:37
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти ФРГ одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа
Обновлено в 18:11
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Обновлено в 14:20
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено в 14:05
Общество
В Сети Меланью Трамп сравнили с эльфом из-за «невидимых» штанов
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
Политика
Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»
Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено в 15:11
Политика
РПЦ объединила свои приходы в Западной Европе в экзархат
Священный синод Русской православной церкви принял решение образовать патриарший экзархат из своих приходов в Западной Европе, сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе по итогам синода.
Обновлено в 13:49
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Российский истребитель перехватил самолет ВВС США возле Крыма
Российский истребитель совершил безопасный перехват американского самолета-разведчика RC-135V/W Rivet Joint над Черным морем недалеко от Крыма.
Обновлено в 16:44
Политика
Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича
Из украинских учебников по истории для 10 классов уберут упоминание о том, что один из главарей украинских националистов Роман Шухевич сотрудничал с дивизией СС «Галичина».
Обновлено в 18:23
Происшествия
«Крабовый король» Олег Кан сбежал из России
Сахалинский бизнесмен Олег Кан, известный по прозвищу "Крабовый король", сбежал из России после выхода на телеканале "Россия" расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2".
Обновлено в 09:10
Общество
ВС РФ обязал курильщиков компенсировать вред соседям
Обновлено в 05:41
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Футбол
Кокорину запретили играть с тюремщиками
Футболист Александр Кокорин не сможет принять участие в матче с сотрудниками СИЗО.
Обновлено в 15:55
Происшествия
В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
В московском районе Нагорный задержали около 30 дворников, пришедших к зданию управы требовать выплат за переработки.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Севастополе ФСБ нашла подпольную оружейную мастерскую
В подвале жилого дома в Севастополе оперативники ФСБ обнаружили подпольную мастерскую, приспособленную для переделки оружия и средств поражения.
Обновлено в 11:43
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Панатинаикосу» в баскетбольной Евролиге
Московский ЦСКА проиграл греческому "Панатинаикосу" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:30