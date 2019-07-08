Финансы
Банк России повысил на 9 июля курс доллара до 63,87 рубляТАСС 05:38
Банк России установил на 9 июля официальный курс доллара на уровне 63,8699 рубля, что на 28,58 копейки выше предыдущего показателя.
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Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Футбол
СМИ: Уругвайский футболист Рамирес стал целью трёх российских клубов
Полузащитник «Сампдории» и сборной Уругвая Гастон Рамирес заинтересовал ряд российских клубов.
Обновлено в 10:10
Политика
Стали известны детали телемоста между Россией и Украиной
Телемост между российским и украинским телеканалами «Россия 1» и NewsOne задумывался как журналистский проект без политики, без присутствия в студии тех, кто мог бы усомниться в принадлежности Крыма и Донбасса Украине.
Обновлено в 10:22
Политика
Онищенко предрек крах виноделию Грузии после запрета на ввоз вина в РФ
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предрек крах грузинскому виноделию в случае запрета на ввоз вина в Россию.
Обновлено в 08:48
Музыка
Швейцарская пилотажная группа перепутала место своего выступления
Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse выступила не перед теми зрителями, перепутав место выступления.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть
Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад
Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.
Обновлено в 09:44
Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Обновлено в 07:56
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономическая блокада Донбасса может быть снята в случае возвращение предприятий региона под контроль Киева.
Обновлено в 10:50
Футбол
Уральский завод изготовил фарфоровые фигурки Кокорина и Мамаева
Сысертский фарфоровый завод представил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:24
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
Стоимость «гражданской» версии седана Aurus Senat составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:17
Спорт
13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.
Обновлено в 08:36
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено в 06:47
Футбол
Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»
Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
Обновлено вчера в 15:11
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Политика
Националисты требуют от Зеленского арестовать Медведчука
Националисты собрались напротив здания администрации президента и требуют арестовать главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, с которым связывают телеканал NewsOne.
Обновлено в 08:11
Политика
Лукашенко поддержал инициативу Зеленского о переговорах в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с заявлением украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами еще четырех стран и полностью поддерживает его.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Авто
Появились первые фотографии обновленной Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Экономика
Комитет ГД не поддержал поэтапное перечислении средств с эскроу-счетов
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о поэтапном перечислении средств застройщику со счетов эскроу.
Обновлено в 09:08
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Петербурге молодая пара выпала из окна 9-го этажа во время секса
В Невском районе Санкт-Петербурга произошло страшное ЧП. Молодая пара выпала из окна девятого этажа во время секса.
Обновлено 05 июля в 09:24
Путешествия
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05