Финансы
Банк России повысил курс доллара и евроNews.ru 06:46
Курс евро вырос на 4,74 копейки, до 71,7067 рубля (71,6593 рубля на 6 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 17,86 копейки и равняется 67,3965 рубля.
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В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
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Кризис грязной нефти в России оставляет шрамы на Транснефти
Компания столкнулась с необходимостью выплаты компенсаций и проведения реформ Самые масштабные за несколько десятилетий перебои в поставках нефти из России, которые практически не навредили европейскому рынку, в отличие от российского оператора трубопровода.
Обновлено в 12:14
Общество
Власти хотят отбирать жилье у россиян ради гармоничной застройки
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Обновлено в 10:12
Происшествия
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Сотрудники полиции в Новгородской области задержали подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны, женщина скончалась в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Обновлено в 15:45
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Несколько десятков человек собрались у здания украинского телеканала NewsOne с требованием изменить его информационную политику и отозвать у канала лицензию, сообщает 8 июля ТАСС.
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В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
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Эксперты назвали 5 инноваций, полученных вследствие высадки на Луну
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