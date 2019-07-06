Финансы

Банк России повысил на 9 июля курс доллара до 63,87 рубляТАСС вчера в 05:38

Банк России установил на 9 июля официальный курс доллара на уровне 63,8699 рубля, что на 28,58 копейки выше предыдущего показателя.
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Курсы валют ЦБ РФ на 9 июля: 63,7660 руб/доллар США и 71,4626 руб/евро

SIA.ru07:00

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Банк России повысил на 9 июля курс доллара до 63,87 рубля

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июля в размере 63,766 руб

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РИА Новостивчера в 05:45

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru05:36

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 63,58 рубля

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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
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