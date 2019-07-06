Банк России установил на 9 июля официальный курс доллара на уровне 63,8699 рубля, что на 28,58 копейки выше предыдущего показателя.

Банк России повысил на 9 июля курс доллара до 63,87 рубля

Общество «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий в Москве и области.

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Происшествия В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.

Происшествия Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков.

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Происшествия В Москве трех членов ИГ осудили за подготовку терактов Московский окружной военный суд приговорил трех членов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Общество Сбербанк назвал страны, в которых опасно пользоваться банкоматами Россиянам стоит осторожно пользоваться банкоматами за границей. Уберечь деньги поможет соблюдение простых правил.

Общество Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.

Авто Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.

Общество Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями получения мер социальной поддержки и госуслуг.

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Происшествия Крабовые порядки. Как браконьеры раскрыли агента ФСБ — и пошли под суд Бизнесмен и бывший сотрудник ФСБ стали фигурантами уголовного дела за то, что раскрыли действующего агента Федеральной службы безопасности.

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Футбол Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.

Общество В Вашингтоне затопило Белый дом и метро Спасатели не могут добраться в сильно затопленные районы. Тысячи горожан остались без электричества. Затопило несколько станций метро.