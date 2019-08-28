Финансы
ТАССБанк России повысил на 30 августа курс доллара до 66,75 рубля
Банк России установил на 30 августа официальный курс доллара на уровне 66,7471 рубля, что на 33,44 копейки выше предыдущего показателя.
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Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Авто
В Сети появились первые снимки салона новой Hyundai Creta
В Индии началось серийное производство кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения для местного рынка.
Автоновости дня вчера в 12:27
Технологии
АСИ окажет информационную и консультационную поддержку 10 технологическим проектам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) окажет информационную, консультационную и административную поддержку 10 технологическим проектам, отобранным рабочей группой "Бизнес-проекты" экспертного совета агентства.
ТАСС 08:13
Политика
Новым спикером Верховной рады стал лидер партии «Слуга народа»
Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков, руководитель партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Ведомости 07:55
Энергетика
Польша решила продавать Украине доставленный из США газ
В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 08:36
Политика
Болтон прибыл в Минск на переговоры
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Белоруссию, где он проведет встречу с президентом и главой Министерства иностранных дел этой страны.
Политика Сегодня 06:49
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста 06:03
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Экономика
Подведены итоги первого года работы платформы обмена данными о киберугрозах
Совместный проект компании BI.ZONE и Ассоциации банков России — платформа обмена данными о киберугрозах — позволяет выстраивать эффективную проактивную защиту в финансовых организациях.
Плас 08:19
Здоровье
Врач назвала три самых полезных продукта осенью
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью для "Вечерней Москвы" назвала тыкву, сливу и грушу тремя самыми полезными плодами начала осени.
РИА Новости 08:30
Здоровье
Прививки от гриппа поставят 862 тысячам екатеринбуржцев
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в этом сезоне прививками от гриппа охватят больше жителей уральской столицы, чем в прошлом, когда было привито 795 тысяч горожан.
Областная газета 07:10
Энергетика
Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс - Россия 02:49
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Газета.Ru 07:38
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.
РИА Новости 07:23
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия 01:49
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
РИА Новости 05:47
Энергетика
Зарплаты рабочих «Газпрома» проиндексируют в три раза выше инфляции
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 1 октября зарплата сотрудников дочерних предприятий «Газпрома» и филиалов вырастет на 15%, сообщает «ТАСС».
Ведомости 05:40
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Политика
Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву
Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам в колонии по обвинению в подготовке терактов, этапировали из ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в Москву.
РБК 03:49
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%
Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб.
ТАСС 08:23
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Технологии
Поисковые системы обяжут удалять пиратские ссылки в течение 6 часов
Крупнейшие поисковые системы, работающие в России, обяжут удалять пиратские ссылки в течение 6 часов, сообщают «Ведомости».
МР7.ру 00:43
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
РИА Новости 07:14
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть вчера в 06:15