Финансы

Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубляТАСС 06:09

Банк России установил на 29 мая официальный курс доллара на уровне 64,5394 рубля, что на 7,58 копейки выше предыдущего показателя.
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ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ru06:38

Курсы валют ЦБ РФ на 28 мая: 64,5394 руб/доллар США и 72,1680 руб/евро

SIA.ru07:00

Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубля

ТАСС06:09

Официальный курс евро на среду снизился до 72,17 рубля

РИА Новости06:35

ЦБ РФ установил курс евро с 29 мая в размере 72,168 руб

Финмаркет06:02

Официальные курсы ЦБ России на 28.05.19

Коммерсантъвчера в 18:39

ЦБ установил курс доллара и евро на 28 мая

Телеканал 360°вчера в 12:50
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Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладелицы S7 Филевой

Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости

Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».
Обновлено в 08:02
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Футбол

Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги Европы

Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы.
Обновлено в 13:20
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Лидер Косова рассказал о задержании россиянина

28 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил, что косовская полиция задержала россиянина, являющегося сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK).
Обновлено в 07:35
Музыка

Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star

Российский певец Егор Крид (Булаткин) рассказал, что покинул лейбл Тимати Black Star, потому что захотел самостоятельно себя продюсировать.
Обновлено в 13:38
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика

Зеленский не намерен по совету Коломойского объявлять дефолт

Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает вопрос возможного объявления дефолта в стране.
Обновлено в 12:45
Политика

Земан заявил, что «Северный поток-2» соответствует интересам Чехии

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью соответствует национальным интересам Чехии.
Обновлено в 10:30
Политика

Китай отказался от иранской нефти

КНР прекратила закупки нефти из Ирана после вступления в силу санкций США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело

В отношении подростка, напавшего на школу №4 в городе Вольске (Саратовская область), возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 11:50
Политика

Госдеп считает «чрезвычайно провокационным» решение РФ выдавать паспорта жителям Донбасса

Госдепартамент считает "чрезвычайно провокационным шагом" решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Спорт по-домашнему: Валерия показала одно из своих самых нелюбимых упражнений

Обновлено в 11:34
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Музыка

Литва потребует пересмотреть итоги «Евровидения»

Литовский общественный вещатель LRT потребует пересмотреть итоги музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщает «Sputnik Литва».
Обновлено в 11:38
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

Обновлено в 11:52
Политика

Минфин США обнародовал документы для санкций против Дерипаски

Минфин США частично опубликовал список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Сербия направила армию к границе с Косово

Колонна автомобилей с солдатами и оружием выдвинулась из казарм в городе Кралево предположительно в сторону границы с Косово и Метохией, сообщает сербское новостное агентство Tanjug.
Обновлено в 11:11
Интернет

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Хоккей

Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона КХЛ

Обновлено в 13:42
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Происшествия

Экс-мэр Тегерана сознался в убийстве жены

Обновлено в 12:28
Футбол

Кононов остается главным тренером «Спартака»

Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Политика

Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено в 10:22
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Экономика

Сало на Украине подорожало на 70% за два года

С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
Обновлено в 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
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