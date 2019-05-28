Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубляТАСС 06:09

Банк России установил на 29 мая официальный курс доллара на уровне 64,5394 рубля, что на 7,58 копейки выше предыдущего показателя.

Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубля

Политика Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.

Происшествия Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Музыка Шнуров повел под венец Аллу Михееву в новом клипе «Ленинграда» Группа "Ленинград" на своем канале на YouTube опубликовала новый клип на песню "Кабриолет".

Шоу-бизнес Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.

Происшествия СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области.

Здоровье В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования начали действовать в России с 28 мая.

Авто Стали известны российские цены на новый Volvo S60 Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.

Футбол Президент «Реала» отказался бесплатно отпустить Рамоса в Китай Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Происшествия Пенсионерка в Удмуртии сдала в полицию почти 19 тыс. патронов "Сотрудники полиции изъяли у пенсионерки две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм в количестве 18 900 штук", - говорится в сообщении.

Общество На Эвересте погиб еще один альпинист В Непале на Эвересте снова погиб альпинист, передает ОТР сообщение властей страны.

Общество Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.

Наука Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.

Политика Верховная рада присоединила к Украине часть ДНР Верховная рада изменила границы Бахмутского района оккупированной части ДНР, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.

Энергетика «Газпром» займется развитием СПГ-технологий на острове Русский «Газпром» принял решение об открытии на острове Русский во Владивостоке своего инжинирингового подразделения, которое будет заниматься развитием технологий сжиженного природного газа (СПГ).

Наука Ученые придумали способ увеличения энергии протонных пучков Исследователи из шведского Технологического университета Чалмерса и Гетеборгского университета представляют новый метод, который может удвоить энергию протонного пучка, создаваемого лазерными ускорителями частиц, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Communications Physics.

Гаджеты 13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.

Экономика ЦБ покроет лаком сторублевые купюры Замглавы департамента наличного денежного обращения Центробанка России (ЦБ) Владимир Демиденко рассказал, что кредитно-денежный институт намерен модернизировать сторублевые купюры.

Экономика УФАС запретил X5 Retail Group открывать новые магазины в Петербурге В 2018 году доля компании на петербургском рынке составила 27,03% и впервые за несколько лет превысила порог в 25%, запрещающий расширение сети в соответствии с Законом о торговле.

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Игры В Steam добавили китайскую игру Tank Battlegrounds с трейлером и скриншотами Battlefield 1942 В Steam появилась страница игры Tank Battlegrounds от китайской студии. В описании игры использованы трейлер и скриншоты Battlefield 1942.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.