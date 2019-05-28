Финансы

Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубляТАСС 06:09

Банк России установил на 29 мая официальный курс доллара на уровне 64,5394 рубля, что на 7,58 копейки выше предыдущего показателя.
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ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ru06:38

Официальный курс евро на среду снизился до 72,17 рубля

РИА Новости06:35

Официальные курсы ЦБ России на 28.05.19

Коммерсантъвчера в 18:39

Курсы валют ЦБ РФ на 28 мая: 64,5394 руб/доллар США и 72,1680 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 29 мая в размере 72,168 руб

Финмаркет06:02

Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубля

ТАСС06:09

ЦБ установил курс доллара и евро на 28 мая

Телеканал 360°вчера в 12:50
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Политика

Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден

Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
Обновлено в 09:26
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Музыка

Шнуров повел под венец Аллу Михееву в новом клипе «Ленинграда»

Группа "Ленинград" на своем канале на YouTube опубликовала новый клип на песню "Кабриолет".
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой

Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.
Обновлено в 04:00
Экономика

Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро

Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
Обновлено в 08:00
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области.
Обновлено в 09:31
Здоровье

В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования начали действовать в России с 28 мая.
Обновлено в 01:33
Авто

Стали известны российские цены на новый Volvo S60

Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Футбол

Президент «Реала» отказался бесплатно отпустить Рамоса в Китай

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта.
Обновлено в 08:52
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Пенсионерка в Удмуртии сдала в полицию почти 19 тыс. патронов

"Сотрудники полиции изъяли у пенсионерки две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм в количестве 18 900 штук", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:21
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:24
Общество

На Эвересте погиб еще один альпинист

В Непале на Эвересте снова погиб альпинист, передает ОТР сообщение властей страны.
Обновлено в 08:58
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Политика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:03
Наука

Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков

Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено в 00:37
Экономика

Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона»

Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями "Мегафона" - биржа.
Обновлено в 09:54
Политика

Верховная рада присоединила к Украине часть ДНР

Верховная рада изменила границы Бахмутского района оккупированной части ДНР, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.
Обновлено в 05:57
Энергетика

«Газпром» займется развитием СПГ-технологий на острове Русский

«Газпром» принял решение об открытии на острове Русский во Владивостоке своего инжинирингового подразделения, которое будет заниматься развитием технологий сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 09:00
Наука

Ученые придумали способ увеличения энергии протонных пучков

Исследователи из шведского Технологического университета Чалмерса и Гетеборгского университета представляют новый метод, который может удвоить энергию протонного пучка, создаваемого лазерными ускорителями частиц, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Communications Physics.
Обновлено вчера в 03:23
Гаджеты

13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple

На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Экономика

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

Замглавы департамента наличного денежного обращения Центробанка России (ЦБ) Владимир Демиденко рассказал, что кредитно-денежный институт намерен модернизировать сторублевые купюры.
Обновлено в 09:03
Экономика

УФАС запретил X5 Retail Group открывать новые магазины в Петербурге

В 2018 году доля компании на петербургском рынке составила 27,03% и впервые за несколько лет превысила порог в 25%, запрещающий расширение сети в соответствии с Законом о торговле.
Обновлено в 09:06
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика

На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

Обновлено в 08:13
Игры

В Steam добавили китайскую игру Tank Battlegrounds с трейлером и скриншотами Battlefield 1942

В Steam появилась страница игры Tank Battlegrounds от китайской студии. В описании игры использованы трейлер и скриншоты Battlefield 1942.
Обновлено в 04:20
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе

Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Авто

В России BMW построит новый завод с выходом к морю

Баварский автомобильный бренд BMW в скором времени может приступить к строительству нового завода на территории России.
Обновлено в 01:05
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