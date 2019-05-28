Финансы
Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубляТАСС 06:09
Банк России установил на 29 мая официальный курс доллара на уровне 64,5394 рубля, что на 7,58 копейки выше предыдущего показателя.
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Политика
Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден
Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
Обновлено в 09:26
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Музыка
Шнуров повел под венец Аллу Михееву в новом клипе «Ленинграда»
Группа "Ленинград" на своем канале на YouTube опубликовала новый клип на песню "Кабриолет".
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой
Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.
Обновлено в 04:00
Экономика
Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро
Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
Обновлено в 08:00
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области.
Обновлено в 09:31
Здоровье
В РФ изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования начали действовать в России с 28 мая.
Обновлено в 01:33
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Футбол
Президент «Реала» отказался бесплатно отпустить Рамоса в Китай
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта.
Обновлено в 08:52
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Пенсионерка в Удмуртии сдала в полицию почти 19 тыс. патронов
"Сотрудники полиции изъяли у пенсионерки две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм в количестве 18 900 штук", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:21
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:24
Общество
На Эвересте погиб еще один альпинист
В Непале на Эвересте снова погиб альпинист, передает ОТР сообщение властей страны.
Обновлено в 08:58
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде
Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Наука
Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков
Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено в 00:37
Экономика
Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона»
Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями "Мегафона" - биржа.
Обновлено в 09:54
Политика
Верховная рада присоединила к Украине часть ДНР
Верховная рада изменила границы Бахмутского района оккупированной части ДНР, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.
Обновлено в 05:57
Энергетика
«Газпром» займется развитием СПГ-технологий на острове Русский
«Газпром» принял решение об открытии на острове Русский во Владивостоке своего инжинирингового подразделения, которое будет заниматься развитием технологий сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 09:00
Наука
Ученые придумали способ увеличения энергии протонных пучков
Исследователи из шведского Технологического университета Чалмерса и Гетеборгского университета представляют новый метод, который может удвоить энергию протонного пучка, создаваемого лазерными ускорителями частиц, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Communications Physics.
Обновлено вчера в 03:23
Гаджеты
13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple
На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Экономика
ЦБ покроет лаком сторублевые купюры
Замглавы департамента наличного денежного обращения Центробанка России (ЦБ) Владимир Демиденко рассказал, что кредитно-денежный институт намерен модернизировать сторублевые купюры.
Обновлено в 09:03
Экономика
УФАС запретил X5 Retail Group открывать новые магазины в Петербурге
В 2018 году доля компании на петербургском рынке составила 27,03% и впервые за несколько лет превысила порог в 25%, запрещающий расширение сети в соответствии с Законом о торговле.
Обновлено в 09:06
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%
Обновлено в 08:13
Игры
В Steam добавили китайскую игру Tank Battlegrounds с трейлером и скриншотами Battlefield 1942
В Steam появилась страница игры Tank Battlegrounds от китайской студии. В описании игры использованы трейлер и скриншоты Battlefield 1942.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе
Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Авто
В России BMW построит новый завод с выходом к морю
Баварский автомобильный бренд BMW в скором времени может приступить к строительству нового завода на территории России.
Обновлено в 01:05