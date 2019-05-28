Финансы

Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубляТАСС 06:09

Банк России установил на 29 мая официальный курс доллара на уровне 64,5394 рубля, что на 7,58 копейки выше предыдущего показателя.
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Курсы валют ЦБ РФ на 28 мая: 64,5394 руб/доллар США и 72,1680 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро на среду снизился до 72,17 рубля

РИА Новости06:35

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ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

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ЦБ РФ установил курс евро с 29 мая в размере 72,168 руб

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Официальные курсы ЦБ России на 28.05.19

Коммерсантъвчера в 18:39

ЦБ установил курс доллара и евро на 28 мая

Телеканал 360°вчера в 12:50
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В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
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Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
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Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
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Хоккеисты сборной Финляндии сломали врученный за победу на ЧМ-2019 кубок

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Егор Крид впервые объяснил, почему ушел из Black Star

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