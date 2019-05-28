Финансы
Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубляТАСС 06:09
Банк России установил на 29 мая официальный курс доллара на уровне 64,5394 рубля, что на 7,58 копейки выше предыдущего показателя.
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Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
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Политика
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Экономика
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Политика
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Футбол
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Происшествия
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
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Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
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Шоу-бизнес
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Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
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Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Общество
«Армия России» и Тимати презентовали коллекцию одежды в стиле милитари
Сеть магазинов «Армия России» («Военторг») и бренд Black Star Wear, одним из владельцев которого является рэп-исполнитель Тимати, представили новую коллекцию одежды в стиле милитари под названием «Черная звезда».
Обновлено вчера в 14:58
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Хоккей
«Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона
КХЛ опубликовала рейтинг клубов лиги по итогам прошедшего сезона.
Обновлено в 11:41
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«Шинник» хочет переподписать Самодина, у которого истекает контракт с «Крыльями»
В начале июня у Самодина истекает соглашение с «Крылья Советов», после чего он станет свободным агентом.
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Москвичей предупредили о торнадо после жары
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Музыка
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Обновлено в 10:03
Музыка
Егор Крид впервые объяснил, почему ушел из Black Star
На протяжении семи лет Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, не просто являлся частью музыкального лейбла Black Star, а был самым известным и востребованным его артистом, на долю которого приходилось более всего концертов и прибыли.В данный момент артист и лейбл расстались, причем Крид сохранил свой творческий псевдоним.
Обновлено в 11:35
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Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на Донбассе
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Обновлено в 12:03
Технологии
МТС за квартал увеличила выручку на облачном рынке в четыре раза
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В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".
Обновлено в 11:22
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Футбол
РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах
Обсудили также ситуацию касательно продажи пива на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Локомотив» не намерен продавать братьев Миранчуков
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков.
Обновлено в 06:26