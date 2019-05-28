Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубляТАСС 06:09

Банк России установил на 29 мая официальный курс доллара на уровне 64,5394 рубля, что на 7,58 копейки выше предыдущего показателя.

Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубля

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