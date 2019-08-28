Утром в среду перед открытием торгов в России курс доллара на международном валютном рынке установился на отметке 66,4352 рублей, евро - 73,6802.

ЦБ РФ повысил курс доллара на среду до 66,26 рубля

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