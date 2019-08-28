Финансы
ТАССБанк России повысил на 29 августа курс доллара до 66,41 рубля
Банк России установил на 29 августа официальный курс доллара на уровне 66,4127 рубля, что на 15,19 копейки выше предыдущего показателя.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
RT на русском вчера в 21:44
Происшествия
Врачей обвинили в смерти пациентки после удаления зуба
Известия вчера в 15:22
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Кино
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Вокруг ТВ вчера в 08:16
Технологии
Осторожно: россиян предупредили о новом мошенничестве с картами
Мошенники изобретают все больше способов воровать деньги с банковских карт россиян.
Deita.ru вчера в 21:30
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука вчера в 08:07
Армия и оружие
В Татарстане на автотрассу совершили посадку 14 военных самолётов
Посадку совершала полноценная эскадрилья современных фронтовых бомбардировщиков Су-34 (12 машин) и пара военно-транспортных самолётов Ан-26.
ИА DixiNews // Новости Казани вчера в 08:30
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Общество
Импортная органическая продукция исчезнет с российских прилавков
В России может исчезнуть импортная органическая продукция. Так, с 1 января 2020 года вступит в силу закон «Об органической продукции».
АБН вчера в 04:27
Политика
Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта на МКС
ФАН 27 августа в 09:16
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Общество
Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Дориан».
РБК вчера в 20:56
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Здоровье
4 мифа о молоке, которые ученые уже разоблачили
«Естественный отбор благоприятствует тем людям, в организме которых сохраняется активность энзима, разлагающего молочный сахар», - констатировала ученый.
MedikForum.ru вчера в 23:47
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия 27 августа в 11:26
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня вчера в 10:55
Энергетика
Хлор вмешался в показатели «Татнефти»
Чистая прибыль «Татнефти» пострадала от остановки прокачки по нефтепроводу «Дружба» из-за загрязнения хлорорганическими соединениями в конце апреля, сообщила компания в отчете за второй квартал.
Коммерсантъ вчера в 15:03
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23
Общество
Что нельзя делать на Ореховый Спас и как его принято праздновать
Алтайская правда вчера в 19:00
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
Российская газета вчера в 16:55
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит вчера в 13:23
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru вчера в 07:11
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:43
Политика
Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели вчера в 00:57
Футбол
Манджукич отказался переходить в «ПСЖ»
Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич не перейдет в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Sports.ru вчера в 16:59