Банк России установил на 29 августа официальный курс доллара на уровне 66,4127 рубля, что на 15,19 копейки выше предыдущего показателя.

Банк России повысил на 29 августа курс доллара до 66,41 рубля

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Технологии Осторожно: россиян предупредили о новом мошенничестве с картами Мошенники изобретают все больше способов воровать деньги с банковских карт россиян.

Наука Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Общество Импортная органическая продукция исчезнет с российских прилавков В России может исчезнуть импортная органическая продукция. Так, с 1 января 2020 года вступит в силу закон «Об органической продукции».

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Общество Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан» Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Дориан».

Здоровье 4 мифа о молоке, которые ученые уже разоблачили «Естественный отбор благоприятствует тем людям, в организме которых сохраняется активность энзима, разлагающего молочный сахар», - констатировала ученый.

Общество Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.

Происшествия Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.

Энергетика Хлор вмешался в показатели «Татнефти» Чистая прибыль «Татнефти» пострадала от остановки прокачки по нефтепроводу «Дружба» из-за загрязнения хлорорганическими соединениями в конце апреля, сообщила компания в отчете за второй квартал.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Происшествия В Испании дети заболели «синдромом оборотня» В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).

Армия и оружие Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Происшествия СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Политика Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.