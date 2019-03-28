Финансы
Банк России повысил курсы доллара и евроNews.ru вчера в 05:56
Курс евро увеличился на 17,02 копейки — до 72,8884 рубля (72,7182 рубля на 28 марта). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, возросла на 19,13 копейки, составив 68,4404 рубля.
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Зеленский не задекларировал виллу в Италии
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Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Зампред правительства Хабаровского края Наталия Пудовкина уволилась
Недавно назначенная губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом зампред по социальным вопросам Наталья Пудовкина покидает правительство региона.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Суд Дубая освободил ранее конфискованную яхту миллиардера из России
Яхта стоимостью более 400 млн долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, была освобождена судом Дубая после конфискации в прошлом году.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Повредивший картину Репина вандал объяснил свой поступок
Игорь Подпорин заявил, что в мае 2018 года он повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее в Москве из-за неприятного впечатления от полотна.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Общество
До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта
Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
Обновлено вчера в 05:44
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Финансы
Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю
Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено вчера в 11:37
Технологии
Boston Dynamics показала робота-грузчика
Компания Boston Dynamics опубликовала видео, в котором показаны роботы, предназначенные для грузовых работ на складе.
Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Певица Алсу рассказала о важности семьи в своей жизни
Семейная идиллия с бизнесменом Яном Абрамовым у известной певицы длится вот уже 13 лет.
Обновлено вчера в 03:15
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено вчера в 08:00
Космос
Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле
Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля
Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину
ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub
Японская автомобилестроительная компания Nissan представила новую модель продаж автомобилей под названием City Hub.
Обновлено вчера в 11:20
Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды
Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока. Там нет горячей воды, зато есть телевизор.
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
ВВС США запланировали замену межконтинентальных баллистических ракет
Обновлено вчера в 19:10
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено вчера в 17:17
Хоккей
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Монреаль»
Обновлено в 00:39
Технологии
Изобретателям заплатят за использование разработок
Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика
Потребители усилили режим экономии
Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Наука
Сок из медузы разработали во Владивостоке
Обновлено вчера в 10:37