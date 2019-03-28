Финансы

Банк России повысил курсы доллара и евроNews.ru вчера в 05:56

Курс евро увеличился на 17,02 копейки — до 72,8884 рубля (72,7182 рубля на 28 марта). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, возросла на 19,13 копейки, составив 68,4404 рубля.
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Курс доллара приблизился к отметке в 65 рублей

Пенза-Прессвчера в 10:41

ЦБ РФ вновь повысил официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 06:14

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,80 рубля

ПРАЙМвчера в 05:35

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 29 марта

Интерфаксвчера в 05:55

Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,89 рубля

РИА Новостивчера в 06:10

Банк России повысил курсы доллара и евро

News.ruвчера в 05:56

Рубль укрепился к доллару, но уступил евро

Московский Комсомолецвчера в 03:17
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Политика

Зеленский не задекларировал виллу в Италии

Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Зампред правительства Хабаровского края Наталия Пудовкина уволилась

Недавно назначенная губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом зампред по социальным вопросам Наталья Пудовкина покидает правительство региона.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Суд Дубая освободил ранее конфискованную яхту миллиардера из России

Яхта стоимостью более 400 млн долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, была освобождена судом Дубая после конфискации в прошлом году.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

Повредивший картину Репина вандал объяснил свой поступок

Игорь Подпорин заявил, что в мае 2018 года он повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее в Москве из-за неприятного впечатления от полотна.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Общество

До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта

Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
Обновлено вчера в 05:44
Здоровье

Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц

Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Пентагон назвал объем потраченных США на оборону Украины средств

Обновлено в 00:23
Финансы

Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю

Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено вчера в 11:37
Технологии

Boston Dynamics показала робота-грузчика

Компания Boston Dynamics опубликовала видео, в котором показаны роботы, предназначенные для грузовых работ на складе.
Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес

Певица Алсу рассказала о важности семьи в своей жизни

Семейная идиллия с бизнесменом Яном Абрамовым у известной певицы длится вот уже 13 лет.
Обновлено вчера в 03:15
Наука

71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

Обновлено вчера в 08:00
Космос

Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле

Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика

Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля

Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину

ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
Обновлено вчера в 20:24
Авто

Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub

Японская автомобилестроительная компания Nissan представила новую модель продаж автомобилей под названием City Hub.
Обновлено вчера в 11:20
Авто

Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей

Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды

Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока. Там нет горячей воды, зато есть телевизор.
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие

ВВС США запланировали замену межконтинентальных баллистических ракет

Обновлено вчера в 19:10
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено вчера в 17:17
Хоккей

Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Монреаль»

Обновлено в 00:39
Технологии

Изобретателям заплатят за использование разработок

Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика

Потребители усилили режим экономии

Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Наука

Сок из медузы разработали во Владивостоке

Обновлено вчера в 10:37
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