Финансы
Московский КомсомолецБанк России повысил курс доллара на пятницу до 66,75 рубля
Рассчитываемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,9910 рубля. Об этом говорится в сообщении Банка России.
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Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 22:19
Армия и оружие
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Происшествия
Яхту с российскими туристами на борту затопило в Турции
Роскошную 16-метровую яхту с российскими туристами на борту затопило во время однодневного круиза в Турции.
Lenta.ru 10:49
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Политика
Грузия отказалась убрать блокпост от границы с Южной Осетией
На встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа делегация Южной Осетии выдвинула условие убрать блокпост к утру 30 августа, пригрозив принять "законные меры" по обеспечению безопасности границы и местных жителей.
Кавказский узел 20:59
Происшествия
В Словакии задержан перелетевший через границу на дельтаплане украинец
Гражданин Украины, перелетевший в ночь на пятницу, 30 августа, границу со Словакией, задержан местными полицейскими.
Профиль 15:44
Общество
В США зоопарк боится потерять панд из-за торговой войны с Китаем
Администрация Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне опасается, что торговые споры между США и Китаем могут отразиться на пандах, привезенных из КНР.
Российская газета 22:59
Технологии
Газпром нефть расширила линейку высокотехнологичных судовых масел
Оператор бизнеса масел Газпром нефти – Газпромнефть – смазочные материалы – вывел на рынок новое судовое масло для двигателей, работающих на ультранизкосернистом топливе с содержанием серы не более 0,1%.
Neftegaz.ru 10:10
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Общество
THR: умер один из сценаристов «Пинки и Брейна» Гордон Брэссак
Создатель американских мультфильмов 1990-х, один из сценаристов "Пинки и Брейна" (Pinky and the Brain) Гордон Брэссак умер в пятницу возрасте 68 лет.
ТАСС 21:52
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa 19:10
Культура
Создатели «Глухаря» представляют новый проект на СТС
Экспресс газета вчера в 14:59
Общество
Объяснена необходимость продлить каникулы в России
Ранее в пятницу стало известно, что Василий Власов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября.
Lenta.ru 07:49