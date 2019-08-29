Финансы
Московский КомсомолецБанк России повысил курс доллара на пятницу до 66,75 рубля
Рассчитываемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 69,9910 рубля. Об этом говорится в сообщении Банка России.
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Официальный курс доллара ЦБ РФ повысил на треть рубля. Евро регулятор поставил по 73,96
Интересантвчера в 06:08
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Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа. Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019.
Газета.Ru 07:45
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
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Банк «Россия» подал иск на 190 миллионов о банкротстве завода «Тролза»
Банк «Россия» обратился в Арбитражный суд Саратовской области с иском о банкротстве ЗАО «Тролза». Заявление было подано вчера, 29 августа.
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Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
Метеорологи прогнозируют бабье лето в центре европейской части России, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции.
РИА Новости 06:36
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Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 07:23
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Газета.Ru вчера в 16:46
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Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
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В МИД Турции назвали условия вывода войск из Сирии
Турецкие войска покинут территорию Сирии в том случае, если будет найдено политическое решение конфликта в стране.
ТАСС 05:00
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Генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию, пишет Science.
Life.ru 07:09
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Определен город проведения «Евровидения-2020»
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» утвердили место проведения события в 2020 году.
BFM.ru 07:48
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Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57
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Политика
Путин поправил Чибиса в разговоре о многодетных семьях
Президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальным и правильным, когда в семье воспитываются три ребёнка.
RT на русском 07:08
Кино
Скончался французский актер Мишель Омон
Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.
Политическая Экспертиза вчера в 14:45
Политика
Вышинскому после освобождения не вернули паспорта
Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.
REGNUM 07:08
Политика
Болтон рассказал о безрезультатных переговорах с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске 29 августа, не принесла результатов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
ТАСС 04:27
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной породы в шахте
В ЕДДС Урупского района ТАСС сообщили, что помощь пострадавшему оказали на месте.
ТАСС 05:28
Здоровье
ВОЗ осудила распространение в соцсетях ложных сведений о вакцинации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что распространяемые в соцсетях недостоверные сведения об иммунизации столь же опасны, как и болезни, борьбе с которыми служат вакцины.
ТАСС 03:06
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Между Украиной и Россией начался обмен пленными
Как пишет у себя в ФБ генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, моряки, задержанные в Керченском проливе, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб летят домой.
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Газета.Ru 05:27
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Нино Нинидзе ищет съемную квартиру
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Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
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Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
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Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
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Происшествия
СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД
По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.
RT на русском 06:06
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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